Jules Koundé, héros du FC Barcelone contre le Real

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Finale de la Coupe d'Espagne. Stade de la Cartuja. Seville.

FC Barcelone bat le Real Madrid 3-2 ap.

Buts pour le FC Barcelone : Pedri (28e), Torres (84e), Koundé (115e)

Buts pour le Real Madrid : Mbappé (70e), Tchouaméni (77e)

Dans un Clasico bouillant, les Français ont fait la loi. Si Mbappé et Tchouaméni ont mis le Real devant, c’est Koundé qui a permis au FC Barcelone de remporter la Coupe du Roi sur le score de 3-2.

Finale de Coupe du Roi sous tous les regards ce samedi soir à Séville, avec la tentative énorme de coup de pression du Real Madrid sur les officiels avant le début de la rencontre. Mais sur le terrain, c’était clairement le FC Barcelone qui dictait le tempo, avec la splendide ouverture du score de Pedri d’une frappe enroule (1-0, 28e). Le Real pliait, mais ne rompait pas, et attendait la deuxième période, avec l’entrée en jeu de Mbappé, pour réagir. Le Français prenait ses responsabilités sur coup-franc pour marquer avec l’aide du poteau (1-1, 70e). Déchainé, le Real passait même devant grâce à un autre français décrié, puisque Tchouaméni marquait de la tête sur corner (1-2, 77e). Le Barça, piqué au vif, réagissait immédiatement et Ferran Torres profitait d’une mauvaise sortie de Courtois pour marquer dans le but vide (2-2, 84e).

Logiquement, le rythme baissait en prolongation pour emmener tout ce beau monde vers les tirs au but. Jusqu’à la 115e minute, où Koundé interceptait une passe de Modric, pour s’avancer et marquer d’une frappe croisée du droit (3-2, 115e).