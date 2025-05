Les fausses stats de Mbappé, ce Barcelonais a tout compris

Dans : Liga.

Auteur d’une saison énorme au niveau des statistiques, Kylian Mbappé n’a pas mis tout le monde d’accord. L’ancien dirigeant du FC Barcelone Toni Freixa estime que les chiffres de l’attaquant du Real Madrid sont trompeurs.

Deux lectures s’opposent sur la saison de Kylian Mbappé. D’un côté, il est clair que l’attaquant du Real Madrid, après des débuts compliqués en première partie d’exercice, a porté son équipe au moment où certains coéquipiers rencontraient des difficultés. La preuve en statistiques puisque le Français totalise 42 buts toutes compétitions confondues, dont les 31 en Liga qui lui offrent le Soulier d’Or.

Mbappé ne fait pas l'unanimité

Le bémol, et non des moindres, c’est que le Français n’a pas mené les Merengue vers un titre majeur. D’où les critiques de Toni Freixa, l’ancien candidat à la présidence du FC Barcelone qui porte un autre regard sur les chiffres du numéro 9. « La saison de Kylian Mbappé est meilleure que celle du Real Madrid, car celle du Real a été très mauvaise, a commenté l’avocat catalan. Mais la saison de Mbappé n'a pas été aussi bonne qu'on pouvait l'espérer. »

🤯 "Las CIFRAS de MBAPPÉ están DOPADAS".



« Parce que si l'équipe qui a tout gagné recrute celui que l'on considère comme le meilleur joueur au monde… Il y a quelque chose qui ne va pas. L'adaptation de Kylian Mbappé à l'équipe, la manière de travailler… Au final, c'est vrai qu'il a des statistiques mais je veux dire qu'elles sont dopées. Je sais que tout le monde va me tomber dessus. Le Real Madrid a obtenu un nombre spectaculaire de penaltys (14 en Liga, plus haut total). Et pour ce tacle sur Mbappé contre Getafe, je pense qu'il aurait mérité quatre matchs de suspension mais il n'en a pris qu'un seul », a rappelé Toni Freixa au moment où l'hypothèse d'un Ballon d'Or pour le Bondynois commence à réapparaître en Espagne.