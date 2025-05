Le Real paie 58 millions d'euros pour la priorité de Xabi Alonso

Xabi Alonso espère disposer de deux à trois recrues pour la Coupe du monde des clubs. La venue de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid est bouclée, et le club merengue cible à présent Dean Huijsen.

La saison blanche du Real Madrid le prouve, cet effectif a besoin d’un coup de neuf au mercato. Florentino Pérez est généralement assez frileux à l’idée de recruter en masse, mais le président merengue n’a cette fois pas vraiment le choix. Les Socios commencent à s'agacer, et le dirigeant espagnol doit réagir s’il veut éviter une gronde populaire. Un premier pas a été fait avec la signature de Trent Alexander-Arnold, libre car en fin de contrat avec Liverpool. Une venue satisfaisante pour Xabi Alonso, qui ne s’en contentera pas pour autant.

Real Madrid are seriously considering triggering the £50m release clause of Dean Huijsen.



Liverpool, Arsenal and Chelsea are all prepared to pay it. All three wanted a quick deal to avoid Real entering the race.



Incoming Real boss Xabi Alonso has already identified Huijsen as a… pic.twitter.com/mo6ASH77ak