Madrid vire Vinicius, Xabi Alonso vote Mbappé

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La cohabitation entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé va tourner court au Real Madrid. La star brésilienne est de plus en plus proche d'un départ, les clés des Merengue sont données à l'attaquant français.

Le récent Barça-Madrid l'a confirmé, sur le plan offensif, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a dévoré ses coéquipiers, et notamment Vinicius, même si ce dernier s'est transformé en passeur décisif. A 24 ans, la star de la Seleçao et de Madrid a cependant d'autres ambitions que d'être dans l'ombre de Kylian Mbappé, et surtout il a bien compris que Florentino Perez avait décidé d'imiter Nasser Al-Khelaifi en faisant du kid de Bondy la tête de gondole de son club. Alors, à l'image d'un Neymar poussé poliment vers la sortie du PSG, cela commence à s'agiter pour Vinicius Jr au moment où les rumeurs d'un transfert vers l'Arabie Saoudite sont relancées ce mercredi par Marca. Le média sportif proche de la direction du Real Madrid confirme que le départ du natif de São Gonçalo n'est plus un fantasme, Xabi Alonso ayant visiblement donné son aval à cette décision brutale.

Vinicius poussé dehors comme Neymar au PSG ?

Journaliste pour Marca, Carlos Carpio explique qu'en interne, on est persuadé que Vinicius Jr n'est plus l'avenir du Real Madrid, alors qu'il y a moins d'un an, les Merengue avaient piqué une crise de nerfs parce que le Brésilien n'avait pas eu le Ballon d'Or. « Au sein du club, les voix des dirigeants, fatigués du comportement de Vinicius, se font de plus en plus fortes et claires. Ils se demandent si, après avoir pesé le pour et le contre, cela vaut la peine d'avoir un joueur autant en difficulté. Surtout avec Mbappé désormais comme le leader incontesté du futur projet sportif. Ce sont les mêmes qui soutiennent que si cette offre de plusieurs millions d’euros de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas encore apparue, se matérialisait finalement, le Real Madrid n’aurait pas raison de l'accepter », explique notre confrère.

Tchouameni viré par Madrid, Xabi Alonso ne rigole pas https://t.co/tF9sf8Rc4B — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2025

Pour l'instant, Florentino Perez n'a reçu aucune offre formelle de la part de l'Arabie Saoudite pour son joueur, mais visiblement le patron du Real Madrid laisse fuiter des rumeurs qui tendent à penser que la vente de Vinicius Jr est possible lors du prochain mercato. Avec un salaire de 17 millions d'euros par an à Madrid, le Brésilien peut voir venir, même si Marca affirme que ses agents espèrent pouvoir obtenir 30ME par saison en Saudi Pro League.