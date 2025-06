Le Real menace Mbappé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Même s'il compte sur Kylian Mbappé pour la saison à venir, Xabi Alonso souhaite recruter un autre avant-centre au profil différent. Le club merengue a ciblé le géant allemand Nick Woltemade, qui brille à l’Euro Espoirs.

Auteur de 43 buts toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a brillé sous les couleurs du Real Madrid pour sa première saison chez les Merengue. L’attaquant français sera une pierre angulaire du projet de jeu de Xabi Alonso, il n’y a aucun doute là-dessus. Le technicien espagnol souhaite d’ailleurs utiliser l’ancien buteur du PSG dans une position de numéro neuf, mais le nouvel entraîneur du Real Madrid aimerait que son club recrute un autre attaquant durant ce mercato estival. Et pour cause, l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen aime avoir dans son effectif un avant-centre plus grand, au profil totalement différent de celui de Kylian Mbappé.

Il y a un an, le Real Madrid pouvait compter sur Joselu et c’est précisément un attaquant de ce style que souhaite faire venir Xabi Alonso. Selon les informations du site Fichajes, l’entraîneur de 45 ans a identifié l’avant-centre idéal : Nick Woltemade. Le buteur de Stuttgart (1m98) a claqué 12 buts en Bundesliga cette saison, et il brille à l’Euro Espoirs avec l’Allemagne. Buteur contre la France en demi-finale ce mercredi, il totalise déjà six buts dans la compétition. A seulement 23 ans, il s’impose comme le futur de la sélection allemande, avec qui il compte déjà 2 sélections en A.

Nick Woltemade, la cible idéale du Real Madrid

La question est maintenant de savoir si le Real Madrid fera une offre à Stuttgart rapidement. Le club allemand aimerait idéalement conserver son attaquant vedette, mais la réalité économique l’emportera et en cas d’offre à hauteur de 30 millions d’euros, il y a fort à parier que Nick Woltemade partira. Le Real sait donc à quoi s’en tenir et Xabi Alonso n’a plus qu’à espérer que Florentino Pérez accède à sa demande. Tous les voeux de l’entraîneur espagnol ne seront toutefois pas exaucés, ce dernier ayant aussi réclamé la venue d’un milieu de terrain créateur et d’un défenseur central supplémentaire.