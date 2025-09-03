Le Real Madrid sort des chiffres terribles contre la VAR

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La saison vient à peine de commencer en Espagne que les polémiques arbitrales entre le Real Madrid et le FC Barcelone ont reprise. Madrid estime que la VAR en Ligue des champions est plus honnête que celle en Liga.

Le Barça a ramené un point de son déplacement à Madrid, plus précisément contre le Rayo Vallecano, grâce à un penalty transformé par Lamine Yamal. Pour les dirigeants du Real Madrid, le penalty accordé au FC Barcelone relève encore de l'aberration. Et sans perdre de temps, Real Madrid TV a pointé du doigt ce que le média des Merengue estime être une nouvelle preuve que les arbitres se servent de la VAR pour aider le club catalan au détriment catalan. Et pour défendre sa théorie, le Real s'est servi des statistiques liées à l'usage de l'aide vidéo aux arbitres en Liga par rapport à la Ligue des champions. Et ces chiffres ont effectivement de quoi choquer, ou du moins surprendre.

La VAR espagnole réglée contre Madrid ?

🚨 Most La Liga goals overturned by VAR ❌ pic.twitter.com/lWiqdprkTH — Madrid Zone (@theMadridZone) August 30, 2025

« La VAR de la CTA (Espagne) a annulé en tout 37 buts pour le Real Madrid, contre 14 buts annulés pour le Barça, précise Real Madrid TV, qui pense que cela ne doit rien au hasard. Madrid en a presque trois fois plus que le FC Barcelone. Une anomalie statistique flagrante qui place Madrid bien au-dessus de la moyenne. » D'autant que le médial madrilène fait remarquer qu'en Ligue des champions, les chiffres reviennent relativement normaux s'agissant des buts annulés à l'équipe de Kylian Mbappé par rapport aux autres formations européennes.

Malgré la polémique de la saison passée et les larmes d'un arbitre qui avait révélé que ses enfants étaient harcelés suite aux critiques de Real Madrid TV, le club de Florentino Perez est déjà remonté à bloc contre les arbitres et l'usage de la VAR en Liga. Et tout cela alors que nous ne sommes qu'à la troisième journée du championnat d'Espagne, cela promet.