Vinicius mieux payé que Mbappé, Madrid n'a pas peur

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’une prolongation au Real Madrid depuis plusieurs semaines, Vinicius Junior n’a toujours pas signé son nouveau contrat. Ses dirigeants attendent un moment plus calme pour officialiser sa remontée dans la grille salariale.

Privé de trophée majeur, le Real Madrid compte bien terminer la saison sur une bonne note. Les Merengue ont fait du Mondial des clubs leur priorité absolue. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Maison Blanche se démène pour renforcer son effectif avant le début de la compétition aux Etats-Unis.

Le latéral droit Trent Alexander-Arnold et le défenseur central Dean Huijsen ont déjà officiellement signé, tandis que le Real Madrid négocie encore pour attirer le latéral gauche de Benfica Alvaro Carreras et le milieu offensif de River Plate Franco Mastantuono, également courtisé par le Paris Saint-Germain. Avec tous ces dossiers en cours, d’autres jugés moins prioritaires ont été relégués au second plan, y compris la prolongation de Vinicius Junior. Lié au Real Madrid jusqu’en 2027, l’ailier qui fêtera ses 25 ans le mois prochain va s’engager pour trois années supplémentaires.

La signature de Vinicius retardée

L’accord est finalisé, il ne manque que la signature du Brésilien qui, avec un salaire à 100 millions d’euros sur cinq ans, soit en moyenne 20 millions d’euros par année, deviendra le Merengue le mieux payé. Le Français Kylian Mbappé, rémunéré à hauteur de 15 millions d’euros par an, sera dépassé au niveau salaire, sans compter la prime à la signature qu’il touche encore, compare le quotidien As. Il est pourtant clair que l’ancien Parisien est devenu le nouvel homme fort du Real Madrid. Beaucoup moins en vue, Vinicius Junior devra justifier son statut sur le terrain. Pas de quoi inquiéter son nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti qui le voit revenir à un excellent niveau.

🗨️ Ancelotti : "Comme au Real, on verra le meilleur de Vinicius en sélection"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/bykJPENcCj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 5, 2025

« Bien sûr, nous attendons le meilleur de lui et je pense qu'il va le faire. C'est un joueur très important. Je ne sais pas s'il a été capable de donner sa meilleure version en équipe nationale, mais je pense qu'il a encore le temps de le faire. Je suis convaincu qu'il donnera sa meilleure version en équipe nationale, tout comme il l'a fait au Real Madrid. C'est un joueur fondamental pour nous. Il n'y a pas de débats là-dessus. Il n'est pas toujours à la hauteur mais c'est un joueur essentiel en raison de ses qualités. Il est toujours déséquilibrant, à tout moment. Nous devons travailler parce qu'il peut aussi donner sa meilleure version ici », confiait l’ancien coach madrilène pendant la trêve internationale.