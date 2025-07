Le Real Madrid annule un transfert à 50 ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid négocie depuis plusieurs semaines la venue d'Alvaro Carreras. Mais les négociations avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du latéral gauche de 22 ans sont proches de tomber à l’eau.

Les premiers pas de Xabi Alonso au Real Madrid sont très positifs. L’entraîneur merengue a déjà atteint l’objectif fixé par son président à la Coupe du monde des clubs en atteignant les demi-finales et rêve désormais d’un succès face au Paris Saint-Germain. Un match pour lequel l’ancien coach du Bayer Leverkusen va de nouveau aligner Fran Garcia sur le couloir gauche de la défense. Critiqué la saison dernière lorsqu’il était utilisé par Carlo Ancelotti, le latéral gauche espagnol revit sous les ordres de Xabi Alonso.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Le Real Madrid ne VEUT PAS PAYER la clause d'Alvaro Carreras (50M€). ✅❌



✅ Ce n'est PAS à cause des récentes performances de Fran Garcia. ❌



✅ Le club estime que le PRIX est TROP ÉLEVÉ. 💰@marca via @MadridUniversal pic.twitter.com/TWS1DT6qde — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) July 6, 2025

Plus offensif que jamais et buteur face au Borussia Dortmund, il marque des points dans l’esprit du staff madrilène. Une excellente nouvelle pour lui alors que depuis plusieurs semaines, le Real Madrid négocie la venue d’un autre joueur à ce poste en la personne d’Alvaro Carreras. Xabi Alonso a validé depuis un moment le profil de l’international espoirs espagnol du Benfica Libsonne et les négociations semblaient proches d’un accord il y a encore quelques semaines. Ce n’est plus le cas à présent selon Marca, qui révèle que le Real Madrid refuse de payer la clause libératoire d’Alvaro Carreras, laquelle s’élève à 50 millions d’euros.

Le Real refuse de payer 50 ME pour Carreras

Le club merengue estime ce prix trop élevé pour un joueur à l’expérience encore limitée en coupe d’Europe. Surtout, le Real Madrid a maintenant une option viable à ce poste de latéral gauche avec la montée en puissance de Fran Garcia. L’urgence se fait moins sentir, ce qui permet à Florentino Pérez de négocier plus sereinement le transfert du joueur de Benfica. Reste que de son côté, le club lisboète refuse de négocier le départ de son latéral gauche pour une somme inférieure aux 50 millions d’euros de sa clause libératoire. Autant dire que pour l’heure, le dossier Alvaro Carreras est dans une impasse et on ignore encore si l’un des deux clubs fera un effort pour permettre au natif de Ferrol de rejoindre la Casa Blanca.