Le PSG et le Real Madrid vers un accord légendaire

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Real Madrid, Rodrygo pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi s’intéresse de près à lui.

Acteur principal des dernières victoires du Real Madrid en Ligue des Champions en 2022 et surtout en 2024, Rodrygo a perdu son rôle central dans l’attaque madrilène. Relégué sur le banc des remplaçants depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien ne semble pas une option principale pour le nouveau coach Xabi Alonso, qui préfère Vinicius ou Mbappé. Autant dire que l’avenir de Rodrygo ne s’écrit plus forcément du côté du Bernabeu. Et dans un contexte où de lourds investissements salariaux menacent la situation financière du club, le départ de Rodrygo pourrait libérer des liquidités et laisser de la place à de nouveaux talents.

C’est donc pour cette raison que Florentino Perez est désormais ouvert à l'idée de lâcher son jeune attaquant brésilien. « Si une offre atteint 80 millions d'euros, nous accepterons les négociations », glisse une source proche du Real sur le site Don Balon. Reste à savoir quel club sera ouvert à l’idée de dépenser autant d’argent pour Rodrygo ? Potentiellement le Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi dégaine les offres pour Rodrygo

D’après le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà envoyé deux propositions formelles au Real. Une première de 50 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus, et une seconde de 70 ME et 10 ME de bonus. Des offres qui font réfléchir Perez, même si l’ancien attaquant de Santos dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. Jusqu’ici fermé à l’idée de vendre sa pépite de 24 ans, le président du Real se dit prêt à accepter de négocier à partir de 80 ME.

Une somme que Paris est en capacité de poser, mais peut-être pas forcément sur un attaquant, alors que Luis Enrique peut déjà compter sur Dembélé, Barcola, Doué ou Kvaratskhelia sur les côtés. Quoi qu’il en soit, le dossier Rodrygo sera à suivre avec une grande attention du côté de Madrid cet été, sachant qu’il pourrait lancer un nouveau cycle de transferts au Real.