Le Real Madrid annonce un contrat à 360 millions d'euros

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En excellente santé sur le plan économique, le Real Madrid va continuer à se développer. Le club de la capitale espagnole vient de signer un contrat avec les sociétés Six Street Partners et Legends pour la gestion du stade Santiago Bernabéu. Une collaboration qui lui rapportera un total de 360 millions d’euros !

Contrairement au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n’est pas prêt à toutes les folies pour arracher la signature de Kylian Mbappé. Et pourtant, le champion d’Espagne a lui aussi des moyens énormes. La Maison Blanche fait évidemment partie des clubs les plus puissants au monde. Un statut renforcé ces dernières années puisque le club de la capitale espagnole a bien géré la période de crise sanitaire. Le Real Madrid avait même reçu les félicitations publiques du patron de la Liga Javier Tebas. Autant dire que le dirigeant s’inquiétera encore moins pour les finances madrilènes après l’accord annoncé jeudi.

🤝 Acuerdo estratégico entre el Real Madrid, Sixth Street y Legends.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 19, 2022

En effet, le club dirigé par Florentino Pérez a officialisé un partenariat avec Legends et Six Street Partners, déjà investisseur chez Spotify, Airbnb et les Spurs de San Antonio. Ces deux sociétés ont acquis le droit de participer à la gestion du stade Santiago Bernabéu pour une période de 20 ans, et contre un montant ahurissant ! « Cet accord stratégique à long terme apportera au Real Madrid approximativement 360 millions d'euros, que le club pourra destiner à n'importe quelle de ses activités », a écrit le cador espagnol sur son site officiel.

Le Real armé pour le mercato

Ces 360 millions d’euros pourraient notamment permettre aux Merengue de renforcer leur effectif cet été, puis lors des mercatos suivants. On peut parler d’un gros coup pour le Real Madrid, dont le stade en cours de rénovation lui donnera aussi la possibilité « d’augmenter de manière très significative (ses) revenus tant pour des événements sportifs que de tout type. »