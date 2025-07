Le Real Madrid accepte 350 ME pour Vinicius

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le serpent de mer saoudien est de retour à Madrid, avec une offensive de la Saudi Pro League pour Vinicius Junior. Un transfert à 350 millions d’euros est évoqué et ferait le plus grand bonheur du Real.

Auteur d’une saison en dents de scie avec le Real Madrid en 2024-2025, Vinicius Junior est en plein doute. Depuis la perte de son Ballon d’Or et la signature de Kylian Mbappé, le Brésilien traîne son spleen dans la capitale espagnole. Une aubaine pour l’Arabie Saoudite, qui souhaite profiter de la situation pour récupérer le Brésilien de 24 ans. Cela fait plus d’un an que la Saudi Pro League courtise le n°7 de la Seleçao et cet été pourrait être le moment idéal pour rafler la mise.

Real Madrid : Vinicius arrête tout https://t.co/EJknFuzeJb — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Les médias anglais sont affirmatifs, une offre à hauteur de 350 millions d’euros pourrait vite arriver sur le bureau de Florentino Pérez. Jusqu’à présent, on ignorait toutefois les intentions du Real Madrid avec Vinicius en cas d’offre aussi conséquente. On en sait un peu plus désormais puisque le média Fichajes révèle que le club merengue a déjà la tête qui tourne à l’idée de recevoir un tel chèque. La Casa Blanca n’estime plus Vinicius intransférable après le recrutement de Kylian Mbappé et alors que les performances du Brésilien ont décliné ces derniers mois.

Le Real ouvert à la vente record de Vinicius

Surtout, les dirigeants du Real Madrid savent à quel point il est rare de recevoir une telle offre, et ne se paieront pas le luxe de la refuser. Si l’intérêt saoudien se concrétise avec une proposition à 350 millions d’euros, le Real Madrid ne dira donc pas non à un départ de sa star. Reste que pour l’heure, la proposition officielle n’a pas été envoyée par l’Arabie Saoudite et surtout, aucun accord n’a été trouvé avec Vinicius Junior. Xabi Alonso a en tout cas été prévenu qu’un départ de l’ailier de 24 ans n’était pas impossible. Le feuilleton de l’été ne fait que démarrer à Madrid et il risque d’être historique si un tel transfert venait à se conclure.