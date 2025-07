Real Madrid ‍: Vinicius arrête tout

Dans : Liga.

Le sujet du contrat de Vinicius occupe la presse du côté de Madrid. Le Brésilien en fin de contrat en 2027 n’a pas encore renouvelé son bail. AS explique que les négociations sont au point mort, mais qu’elles reprendront en 2026. L’Arabie Saoudite ne serait plus un problème pour la Maison Blanche.

Vinicius prolongera-t-il du côté du Real Madrid ? L’international brésilien (41 sélections, sept buts) voit son bail se terminer à la fin de la saison 2026/2027. Il reste donc deux années de contrat et cette saison pourrait être décisive. Florentino Perez n’a pas envie de voir son joueur partir libre à la fin de son bail. L’avenir du Brésilien sera donc tranché cet hiver au début de l’année 2026. Cette date est clé dans la poursuite des négociations. Car il ne restera que 18 mois de contrat à l’ailier du Real. Des premières discussions ont eu lieu en février dernier. Le club de la capitale espagnole a demandé à l’entourage du joueur de transmettre les demandes salariales. Ce qui a été fait, mais depuis pas de réponse. Le média AS dévoile que les négociations sont au point mort.

L’Arabie Saoudite laisse Vinicius tranquille

Le quotidien espagnol détaille les demandes de Vinicius. Le joueur de 25 ans demande une augmentation salariale de 15 millions d’euros à l’année pour passer à un salaire de 30 millions d’euros annuel. Une demande qui lui permettrait de devenir le joueur numéro un du club dans la grille tarifaire devant Kylian Mbappé. Le Brésilien est attaché au Real Madrid comme le rapporte AS. L’hiver dernier, il n’avait pas caché son amour pour le club de la capitale espagnole. « J'ai un contrat jusqu'à 27 ans, mais j'ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps, pour pouvoir entrer dans l'histoire et recevoir l'affection des supporters, du président et de l'équipe d'entraîneurs. Si Dieu le veut, les négociations seront résolues dans les prochains jours et je pourrai rester ici plus longtemps, » avait-il déclaré. La presse espagnole informe également que l’offre de l’Arabie Saoudite concernant Vinicus n’existe plus et que les négociations se passent désormais d’égal à égal entre le joueur et le club. Il faudra dorénavant attendre 2026 pour voir l’affaire se décanter car à l'heure actuelle, devant la tournure des choses, Vinicius a décidé de stopper toute discussion avec le Real pour les six prochains mois.