Le Real Madrid champion, la VAR offre le titre au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Champion d’Espagne avec 10 points d’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone peut remercier la VAR. Sans les interventions de l’assistance vidéo à l’arbitrage, les Blaugrana n’auraient terminé qu’à la deuxième place de Liga, derrière les Merengue.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison de Liga a été marquée par de nombreuses polémiques liées à l’arbitrage. Les partisans de la VAR sont sans doute moins nombreux en Espagne, où l’assistance vidéo a dû intervenir 179 fois en 2022-2023, soit un nouveau record après les 156 appels de la saison 2019-2020.

La VAR décisive en Liga

Le quotidien As s’est donc penché sur les décisions corrigées et affirme que la technologie a aidé à modifier les résultats de 38 rencontres, y compris certaines décisives pour la course au titre. On apprend par exemple que le FC Barcelone, avec six décisions favorables, et qui fait partie des équipes les moins affectées par la VAR, aurait totalisé six points de moins si l’outil n’avait pas existé cette saison.

A l’inverse, le Real Madrid est l’équipe espagnole la plus pénalisée par l’assistance vidéo, avec un total de 17 décisions défavorable sur 25 interventions de la VAR dans ses rencontres. Sans la technologie, la Maison Blanche aurait pris six points de plus. Inutile de sortir les calculettes. Le Barça ayant terminé en tête avec 10 longueurs d’avance sur les Merengue, ces derniers auraient remporté le titre sans les interventions de la VAR cette saison !

Autant dire que cette information fait du bruit de l’autre côté des Pyrénées. En pleine affaire José Maria Enriquez Negreira, l’ancien responsable des arbitres qui a reçu des versements suspects de la part du FC Barcelone, le Real Madrid et ses supporters vont inévitablement s'interroger. Pendant ce temps-là, les Blaugrana peuvent estimer que la VAR a simplement rattrapé des erreurs souvent favorables aux Madrilènes.