La bombe venue d'Espagne, Mbappé fait partir Vinicius

Le vestiaire du Real Madrid a éclaté en vol depuis l’arrivée de Kylian Mbappé et le mercato ne sera pas sans conséquences. Vinicius et Rodyrgo ont notamment émis le souhait de partir d’ici la fin de l’été.

Malgré une saison aboutie sur le plan statistiques avec 44 buts et 5 passes décisives, Kylian Mbappé a totalement chamboulé les équilibres du vestiaire au Real Madrid. Plus gros salaire de l’effectif, avec une prime à la signature conséquente, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain fait des jaloux. En fin de contrat avec le club merengue en 2027, Vinicius Junior a par exemple refusé de prolonger pour un salaire inférieur à celui de l’international français. Quant à Rodrygo, son temps de jeu a diminué depuis l’arrivée de Kylian Mbappé et son statut est plus fragilisé que jamais avec un Xabi Alonso qui ne semble pas compter sur lui.

🚨💣 EXCLUSIVA MUNDIAL, INFORMACIÓN ÚNICA 🚨💣



Vinícius Júnior y Rodrygo Goes se marchan del Real Madrid en el mes de agosto, y en el club blanco ya lo empiezan a asimilar el pack.



Una vez más, me adelanto a los grandes medios, ellos siempre por detrás.



— François Gallardo (@F_GallardoTV) July 14, 2025

Lassé de la situation, le clan des Brésiliens qui a pourtant fait le bonheur et le succès du Real Madrid ces dernières années, souhaite s’en aller. C’est l’information du jour en Espagne, où le journaliste François Gallardo affirme que Vinicius et Rodrygo vont quitter la Casa Blanca au mois d’août. Deux départs qui seraient déjà actés en interne, et qui pourraient rapporter gros au club présidé par Florentino Pérez. Rodrygo est évalué à 100 millions d’euros au minimum tandis que Vinicius pourrait lui être vendu deux fois plus cher.

Rodrygo et Vinicius, départs actés en août ?

De quoi renflouer les caisses du club merengue et reconstruire un secteur offensif tout neuf autour de Kylian Mbappé. Une décision qui risque toutefois de faire hurler de nombreux Socios du Real Madrid, lesquels auraient pour une partie préféré conserver les Brésiliens qui ont tout gagné avec la Maison Blanche, plutôt que de tout bâtir autour d’un Kylian Mbappé toujours loin de faire l’unanimité. Reste maintenant à voir où vont rebondir Rodrygo et Vinicius Junior, lesquels ne manqueront sans doute pas de prétendants, même s’ils ne sont finalement pas tant que ça dans le monde à pouvoir débourser de telles sommes pour les faire venir et pour assumer leurs colossaux salaires.