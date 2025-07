Le FC Barcelone veut virer le père de Yamal

Dans : Liga.

L’été de Lamine Yamal, n’est pas de tout repos. Le jeune talent du FC Barcelone a été entraîné dans une polémique récente après une fête organisée pour son anniversaire. Par la suite, le père du joueur du FC Barcelone est monté au créneau pour défendre son fils. Une attitude qui pourrait poser problème au club catalan.

Au cœur d’une polémique pour son 18e anniversaire cet été, Lamine Yamal a été défendu par son père. Pour rappel, le jeune joueur du FC Barcelone a été accusé d’avoir invité des comédiens atteints de nanisme pour divertir les invités. En plus de d'autres polémiques sur l'organisation de la fête, et les consignes données aux invités. L’affaire a fait grand bruit en Espagne et le père du prétendant au ballon d’or est monté au créneau. « Les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est en train d’être un exemple pour beaucoup d’enfants. Il doit profiter. S’il avait fait quelque chose de mal, je lui tirerais les oreilles moi-même. Sinon, qu’ils portent plainte au commissariat. Les gens qui parlent mal de mon fils, qu’ils se regardent dans un miroir. Mon fils n’a rien fait de mal, » a-t-il déclaré à Europa Presse. Une attitude protectrice qui peut se comprendre, mais c'est l'influence du père auprès de son fils qui semble poser problème au sein du club catalan. Il est ainsi demandé à Mounir Nasraoui de prendre du recul.

Le père doit être plus discret selon le Barça

Selon le média El Nacional, le FC Barcelone commence à s’inquiéter de l’attitude du père de Lamine Yamal. Les dirigeants catalans « craignent que son rôle de fan plutôt que de tuteur n'ait une influence négative sur l'adaptation du footballeur, générant des tensions sur des questions telles que la discipline ou l'image publique », explique le média hispanique. Le Barça par l’intermédiaire du président Laporta et du directeur sportif Deco aurait demandé au père d’adopter une posture plus discrète dans le futur. Avec la récente prolongation de contrat du joueur espagnol, le club confirme tout de même sa confiance en son joueur, qui sera un prétendant au ballon d’or en fin d’année. Mais surveille aussi qu'il ne se brûle pas les ailes avec sa notoriété et les influences de son entourage déjà décrié à de nombreuses reprises, son père ayant par exemple été pris dans des rixes dans sa ville natale il y a quelques temps.