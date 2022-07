Le duel Benzema-Lewandowski à Las Vegas n'aura pas lieu

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Cette nuit, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront devant le public du Allegiant Stadium de Las Vegas. Un Clasico à la sauce américaine dont l'intérêt était augmenté par un possible duel Benzema-Lewandowski. Malheureusement, le Français doit déclarer forfait.

Un Real-Barça reste un match particulier, même à plusieurs milliers de kilomètres de l'Espagne. Ce samedi soir, le fameux Clasico aura pour cadre la ville du pêché, celle des plus prestigieux casinos au monde : Las Vegas. A 5h du matin heure française, les deux grands clubs espagnols croiseront le fer devant un public américain aux anges, surtout au vu des stars qui seront sur le pré. Pas de doute à ce sujet concernant le dernier champion d'Europe madrilène tout comme le Barça. Affaibli par les derniers mercatos, le club catalan a été très offensif en ce début d'été, réussissant à chiper Robert Lewandowski au Bayern Munich notamment.

Benzema victime d'une entorse, Hazard en numéro 9 ?

Tous les observateurs et les spectateurs américains pouvaient déjà frémir à l'idée d'une opposition entre les deux meilleurs avant-centre mondiaux, Karim Benzema et Robert Lewandowski. Mais, le premier duel espagnol entre les deux buteurs devra encore attendre. En effet, l'ancien lyonnais a été victime d'une entorse à la cheville jeudi dernier. Benzema ne sera donc pas à Las Vegas ce soir mais plutôt à Los Angeles pour se préparer physiquement à la suite du programme madrilène aux côtés de Dani Carvajal et Borja Mayoral.

📌 Preseason match 1:



⚔️ Real Madrid vs FC Barcelona.

🏟 Allegiant Stadium.

📍 Las Vegas, Nevada.

⏰ 05:06 CET.

📅 24th July.



🇺🇸 #RMInTheUSA | #rmalive pic.twitter.com/BaS13Jg0DD — Madrid Zone (@theMadridZone) July 23, 2022

Benzema était en mesure de tenir sa place mais Carlo Ancelotti a préféré ne pas prendre de risques inconsidérés avec la santé de son attaquant français. Pour le remplacer à la pointe de l'attaque, le technicien italien ne compte pas faire appel à Mariano Diaz. Selon le quotidien AS, l'option privilégiée samedi soir est de faire jouer Eden Hazard en faux neuf devant. Ancelotti a aussi inclus le jeune attaquant de la Castilla Juanmi Latasa dans la rotation. C'est donc un joueur inédit qui devrait suppléer Karim Benzema en attaque pour s'opposer au néo-barcelonais Lewandowski. Un coup de poker pour le Real Madrid à Las Vegas quoi de plus logique finalement.