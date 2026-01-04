Manchester City - Chelsea : Les compositions (18h30 sur Canal+)

le probleme c'est que si tu fais ca a tolisso tu fais ca aux dizaines de joueurs qui font la meme chose .. c'est pas le premier but refusé pour ce type de fautes .. on a eu exactement ce cas de figure y a pas si longtemps .. y a un micro contact but refusé
Lens performe .Il est régulier et attaque bien l'année .On ne doit pas faire de faux pas et le battre pour reprendre la première place
un parisien qui parle de corruption on aura tout vu ....
Avec toutes les double peine, le scandale contre Monaco tu oses l'ouvrir sur la thématique de l'arbitrage.
Va falloir commencer à faire des passes vers l'avant !!!!!....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Your City side to face Chelsea 🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Cherki, Haaland SUBS | Trafford, Ake, Doku, Khusanov, McAidoo, Mukasa, Lewis, Mfuni, R. Heskey 🤝 @etihad