PL : Le but de dingue de Fulham à la 97e (vidéo)

Dans un match où Liverpool semblait s’en tirer avec une victoire à l’arrachée, Fulham n’avait pas dit son dernier mot. Alors que Gakpo avait marqué ce qui devait être le but de la victoire à la 94e minute, la dernière frappe signée Harrison Reed a fait se soulever tout Craven Cottage à la 97e minute. Il faut dire que le milieu de terrain des Cottagers a envoyé un véritable missile en pleine lucarne pour égaliser à 2-2 et offrir le point du nul à son équipe.