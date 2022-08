« Barça mafia », même Johan Cruyff aurait honte !

Dans : Liga.

Le Barça a réalisé pendant cette fenêtre de transferts des recrutements XXL. Mais la stratégie catalane sur le marché inquiète voire agace certaines figures du ballon rond.

Au Barça, on s'est donné les moyens de ses ambitions cet été. Les recrues arrivées ont de quoi donner pas mal d'ambitions à l'équipe entrainée par Xavi. Parmi les heureux élus, on peut noter Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha. Des arrivées prestigieuses mais qui continuent de poser question. En effet, depuis quelques années maintenant, le Barça est en proie à des difficultés économiques importantes. Ces dernières ont même causé les départs de joueurs comme Leo Messi ou encore Antoine Griezmann. Même certains joueurs actuels, comme Frenkie De Jong, sont poussés vers la sortie, sous peine de voir leur salaire baisser. Pour financer son recrutement, le Barça aurait racheté sa dette en en créant une nouvelle. Aussi, les Catalans ont hypothéqué certains de leurs droits, notamment audiovisuels.

Le Barça prend une nouvelle gifle

Pour certains observateurs et anciens joueurs importants du monde du football, l'attitude du Barça sur le mercato est tout simplement scandaleuse. C'est ce que pense Marco Van Basten, qui n'a pas fait dans la langue de bois lors d'un entretien accordé à Ziggo Sport : « Le FC Barcelone est une institution mafia. Je pense que Johan Cruyff aurait eu honte de voir comment le Barça se comporte aujourd'hui ». Des mots forts de la part de la légende néerlandaise, qui souhaite voir le Barça respecter un peu plus les règles économiques. Alors que le mercato estival n'est pas encore terminé, les dirigeants blaugrana veulent continuer leur stratégie. En ce sens, quelques joueurs sont encore annoncés au Barça. Piste de longue date, la piste Bernardo Silva (Manchester City) va encore tenir en haleine les fans catalans dans les prochains jours. Pas de quoi calmer les critiques concernant le Barça et ses méthodes. Mais une chose semble certaine, les Blaugrana sont bien de retour avec leur nouvel effectif de qualité.