Le Barça s’attaque à Griezmann, son salaire dérange

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En proie à de gros soucis financiers, le FC Barcelone a demandé un effort exceptionnel à ses joueurs majeurs.

Il y a tout d’abord eu Lionel Messi qui a accepté de baisser son salaire de moitié, et cela n’a pourtant pas été suffisant pour le garder en Catalogne. Ensuite, Joan Laporta s’est attaqué aux capitaines du club blaugrana. Après Gérard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergio Roberto se sont exécutés, et ont finalement accepté des baisses ou des reports de salaire, affirme la radio locale RAC1. Une bonne volonté qui a permis d’enregistrer de nouveaux joueurs dans l’effectif, même si cela forcément fait tiquer. Pourquoi des joueurs à gros salaires ont ainsi été épargnés ? C’est vrai, pour le moment.

En effet, le journal espagnol Sport annonce que le président du FC Barcelone a désormais décider de s’attaquer à deux des plus gros salaires du club. Il s’agit de Coutinho et Antoine Griezmann, deux joueurs qui en plus ne répondent pas forcément aux attentes depuis leur signature. Les deux joueurs émargent aux alentours de 25 ME par an, et le Français est par exemple, avec le départ de Lionel Messi, devenu le plus gros salaire du club. La question est désormais de savoir s’ils vont céder à la pression, alors que plusieurs joueurs ont accepté de faire un effort, même s’ils n’ont pas un lien aussi fort que les capitaines de l’équipe. Dans un premier temps, le Français comme le Brésilien ont accepté de discuter d’une baisse, sans préciser si elle serait significative ou symbolique. En tout cas, tout le monde semble se mettre au diapason au Barça, surtout après la conférence de presse de Joan Laporta ce mercredi. Il avait en effet annoncé une dette supérieure à un milliard d’euros.