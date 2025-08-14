Le Barça reçoit 70 millions d'euros pour Dani Olmo

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée en provenance du RB Leipzig pour 55 millions d’euros, Dani Olmo fait l’objet d’une grosse offre anglaise. Toujours dans le dur financièrement, le Barça n’est pas certain de résister.

Dans une situation financière toujours très complexe, le FC Barcelone n’a pas réalisé un mercato de folie jusqu’à présent. Le club catalan s’est contenté du gardien Joan Garcia et de Marcus Rashford, prêté avec option d’achat par Manchester United. Les finances du Barça sont toujours dans le rouge et les travaux du Camp Nou n’arrangent rien, ce qui bloque tout autre transfert pour l’instant. Une grosse vente pourrait en revanche permettre de mettre du beurre dans les épinards. A ce titre, le dossier Dani Olmo est à suivre de très près selon les informations du site Fichajes.

🚨 Tottenham Hotspur set to make waves with a £60m bid for Barcelona's star Dani Olmo! 💥 [Fichajes] 👀 #THFC #TransferNews #DaniOlmo pic.twitter.com/Hp8vnLbF4M — Spurs Team Talk (@SpursTeamTalk) August 14, 2025

Le média espagnol révèle que Tottenham a approché la direction barcelonaise au cours des dernières heures pour connaître la disponibilité du meneur de jeu espagnol de 27 ans. Recruté à Leipzig pour 55 millions d’euros il y a un an, le champion d’Europe avec la Roja pourrait faire l’objet d’une offre colossale estimée à 70 millions d’euros de la part des Spurs. Déjà très actifs avec les signatures de Kudus, Tel, Danso et Vuskovic pour un total de 145 millions d’euros, Tottenham souhaite apporter la touche finale à son mercato avec un meneur de jeu de haut niveau tel que Dani Olmo.

Dani Olmo vers Tottenham ?

Le média précise que le FC Barcelone a peu de chances de résister à une offre si attractive et pourrait donner son feu vert aux Spurs. La question est maintenant de savoir si l’ancien numéro dix du RB Leipzig sera enclin à quitter Barcelone pour jouer en Premier League. Tottenham est qualifié pour la Ligue des Champions et lui offrira un salaire revu à la hausse, mais ces deux arguments suffiront-ils pour décider Dani Olmo à filer à l’Anglaise ? Le doute est total mais du côté de Barcelone, on voit évidemment d’un très bon oeil une vente à 70 millions d’euros pour renflouer les caisses durant cette intersaison, d'autant que le milieu de l'Espagne n'était plus vraiment titulaire avec Hansi Flick en fin de saison dernière.