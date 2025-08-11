Les coups durs s’enchaînent, le Barça sera SDF

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours dans l’attente de la livraison du Camp Nou rénové, le FC Barcelone a appris une mauvaise nouvelle. Les travaux devraient encore prendre du retard à cause de défauts constatés dans la construction. Un coup dur pour le club catalan qui pourrait évoluer dans deux stades différents cette saison.

On peut parler d’une actualité contrastée pour le FC Barcelone. D’un côté, tout va bien sur le terrain. Les Blaugrana ont certes affronté des adversaires largement à leur portée. Mais le nouveau festival offensif contre les Italiens de Côme (5-0) dimanche confirme leur excellente forme et la richesse de leur effectif. Ce large succès dans le Trophée Gamper les met en confiance avant le début de la saison.

Seulement voilà, les problèmes s’accumulent en coulisse. Pour commencer, le Barça n’a toujours pas inscrit Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Gerard Martin, Roony Bardghji et Marcus Rashford auprès de la Liga. La longue absence de Marc-André ter Stegen pourrait faciliter l’inscription du gardien recruté à l’Espanyol Barcelone. Quant aux autres, « nous sommes en train de travailler, a confié le président Joan Laporta. Si ce n'est pas possible pour la première journée, nous avons de la marge. »

Autrement dit, leur présence n’est absolument pas garantie pour le déplacement à Majorque samedi en Liga. Et pour ne rien arranger, le Barça ne sait pas non plus quand il pourra rejouer au Camp Nou. La livraison de l’enceinte rénovée ne cesse de prendre du retard. Grâce à l’accord de la mairie pour changer le permis de construction et d'activité pour jouer avec une capacité réduite (27 000 places), le champion d’Espagne devait retrouver son stade lors de la réception de Valence le 14 septembre.

Le Barça privé du Camp Nou en C1 ?

Mais selon la RAC1, des techniciens de l'ECA (l'Entité collaboratrice de l'Administration) ont détecté plus de 200 déficiences dans la première phase de construction. Ce contretemps va encore retarder l’obtention des licences nécessaires avant la 1ère journée de Ligue des Champions le 16 septembre. Si le Barça ne les obtient pas à temps, l’équipe d’Hansi Flick devra évoluer au Stade Olympique de Montjuïc en C1 pendant toute la saison, l’UEFA obligeant chaque participant à évoluer dans la même enceinte à partir de la phase de ligue. Les Barcelonais joueraient donc dans deux stades différents.