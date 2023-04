Le Barça prêt à faire une nouvelle folie pour Leo Messi

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi et son avenir font beaucoup parler ces dernières semaines du côté de Barcelone. Le club catalan rêve de le voir revenir et est prêt à beaucoup de choses pour y arriver.

Le Barça souhaite faire revenir Leo Messi au club. Parti à l'été 2021 dans la confusion, le septuple Ballon d'Or n'avait même pas pu faire ses adieux aux Camp Nou. Les fans catalans ont très vite eu l'espoir d'un retour de la Pulga pour y terminer sa carrière. Après deux saisons mitigées au PSG, Leo Messi se retrouve en fin de contrat. L'Argentin écoute les propositions qui lui sont faites de la part du Barça mais aussi du club de la capitale française. Ce dernier semble en tout cas de moins en moins chaud pour prolonger le champion du monde. Alors que le Barça, lui, est prêt à faire pas mal de folies pour le ramener en Espagne. Quitte à dérouler le tapis rouge à l'Argentin de 35 ans.

Messi, le Barça a une nouvelle idée

Selon les informations de Diario AS, Le FC Barcelone prévoit de transformer les infrastructures de l’ancienne Masia en un Musée à l’effigie de Lionel Messi. Les revenus générés permettraient d’équilibrer les comptes et de rendre la venue de l’Argentin possible. Outre ces nouveaux revenus générés, le Barça devra aussi faire un énorme geste envers Javier Tebas et la Ligue de Football Espagnol, qui veut que la masse salariale du club catalan soit considérablement baissée pour autoriser un retour éventuel de Leo Messi. Si tel était le cas, la Ligue fera tout son possible pour faire valider la venue du champion du monde argentin à Barcelone. Car c'est bien tout le football du pays qui profiterait économiquement d'un retour du joueur du PSG. En tout cas, le Barça se donne tous les moyens de réussir son opération, quitte à bousculer un peu son institution.