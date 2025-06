Le Barça menacé par l'UEFA, ça va faire très mal

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Champion d'Espagne, le FC Barcelone est l'un des favoris pour la prochaine Ligue des champions. Mais du côté de l'UEFA, on pourrait mettre à mal les ambitions du Barça.

Joan Laporta avait le sourire à la fin de la saison de Liga, puisque le patron du FC Barcelone avait le sentiment d'avoir ramené son club tout en haut de la hiérarchie en Espagne face à un Real Madrid qui pensait pouvoir tout écraser. Même si le Barça ne sera pas au Mondial des Clubs, l'équipe entraînée par Hansi Flick va pouvoir préparer sereinement la Ligue des champions, là où d'autres favoris vont avoir un été étouffant. Cependant, Joan Laporta risque de perdre son optimisme, puisque le Times annonce ce mercredi que du côté de l'UEFA, on s'apprête à sanctionner le FC Barcelone et que cela devrait se concrétiser en Ligue des champions. En cause, la gestion financière du club catalan, lequel est accusé d'avoir fait des tours de passe-passe pour tenter d'être en règle avec les règles du fair-play financier. Pour l'instance européenne du football, le Barça est allé beaucoup trop loin.

Le Barça sous une lourde menace

L'UEFA estime que la FC Barcelone n'a pas respecté les règles en intégrant depuis 2022 dans ses comptes la vente de 10 % des droits télévisés pour les 25 prochaines années et que l'annulation de ces recettes provoque un déséquilibre des comptes et donc le non-respect des règles du fair-play financier. Si le Barça a déjà payé une amende, suite à une première remarque de l'UEFA, cette fois, c'est sportivement que l'équipe catalane risque d'être punie. « Barcelone pourrait faire face à des sanctions sévères, comme une limite du nombre de joueurs que le club peut inscrire pour la Ligue des champions de la saison prochaine, ou même une déduction de points selon les règles de l'UEFA », annonce Martyn Ziegler, journaliste du média anglais.

Des points en moins pour Barcelone

Dans une Ligue des champions où chaque point est important dans la première phase, le fait de débuter avec un solde négatif serait forcément très pénalisant pour Lamine Yamal et ses coéquipiers. A en croire le Times, l'UEFA pourrait officialiser sa sanction avant la fin du mois de juin. Évidemment, le FC Barcelone pourra contester cette décision et porter l'affaire devant le Tribunal du Sport, mais le risque est grand pour le Barça de débuter la Ligue des champions avec un boulet au pied.