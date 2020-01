Le Barça incendié pour sa gestion de Valverde

Dans : Liga.

Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions tard ce lundi soir, quatre jours après la défaite qui a coûté sa tête.

Soutenu par ses joueurs après la défaite sévère face à l’Atletico de Madrid en demi-finale de la SuperCoupe d’Espagne, Ernesto Valverde n’a toutefois pas résisté aux conséquences de ce revers. Si le FC Barcelone est toujours en tête de la Liga dont il est le double tenant du titre, cette élimination est celle de trop après les deux humiliations concédées en Ligue des Champions face à la Roma et Liverpool. Mais au lendemain du limogeage de l’ancien entraineur de Bilbao, c’est la manière de faire du club catalan qui est pointée du doigt, plus que cette décision difficile évitable. En effet, le poste a été proposé à plusieurs techniciens sans réussite, ce qui démontre le manque d’attractivité de cette position en ce moment. Malgré un forcing public, Xavi n’a pas tenu à prendre les commandes du FC Barcelone en cours de saison, et c’est finalement sur les recommandations de leur ancien capitaine que les Barcelonais ont fait signer Quique Setien après une interminable réunion de la direction.



« Il était impossible de faire pire », a résumé Marca, tandis que AS a expliqué que c’était « le feu à Barcelone, et donc à Quique Setien de jouer les pompiers ». Il y aura donc eu quatre jours chaotiques pour déboucher au limogeage de Valverde, soutenu par ses joueurs mais plus par le public et sa direction, dans une longue délibération où les dirigeants, et notamment Eric Abidal, ont été critiqués pour leur manque de clairvoyance et de pouvoir décisionnel.