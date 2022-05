Le Barça impose ses conditions à Dembélé, ça passe ou ça casse

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé fait l’objet de nombreuses convoitises au mercato.

Auteur d’une belle prestation contre le Celta Vigo mardi soir (3-1), Ousmane Dembélé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, l’international français du FC Barcelone sera en fin de contrat au mois de juin et pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Ces dernières semaines, son entourage a discuté avec de nombreux clubs, y compris le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre aimerait enrôler Ousmane Dembélé afin de compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Mais à en croire El Larguero en Espagne, les dirigeants du FC Barcelone n’ont toujours pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Et pour cause, Xavi a fait de la prolongation d’Ousmane Dembélé une priorité, ce qui incite son président Joan Laporta à tenter le tout pour le tout afin de convaincre l’ancien Rennais de prolonger en Catalogne.

Le Barça a des idées pour la prolongation de Dembélé

Le média espagnol croit savoir qu’une nouvelle réunion se tiendra la semaine prochaine entre les agents d’Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Pour les dirigeants catalans, l’objectif est bien évidemment de trouver un terrain d’entente rapidement avec Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, dans le cadre d’une prolongation de contrat. Le média dévoile que Barcelone pourrait tenter plusieurs approches pour convaincre le clan Dembélé. La première idée de Joan Laporta serait d’offrir à Ousmane Dembélé un salaire moins important que ce qu’il réclame sur la première année, avant que ce salaire augmente au fil des années de contrat. L’autre option qui plaît énormément au Barça mais qui plaira peut-être un peu moins à Ousmane Dembélé est celle d’un salaire variable en fonction des prestations des joueurs. En effet, le Barça aimerait que le salaire de Dembélé dépende de son efficacité (buts, passes décisives) mais surtout de sa présence (nombre de matchs disputés) sur le terrain. Des idées à creuser et qui seront débattues à l’occasion des prochaines réunions entre le FC Barcelone et l’entourage d’Ousmane Dembélé. Avec l’espoir du côté barcelonais ne faire évoluer la situation dans le bon sens.