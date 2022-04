Ousmane Dembélé rêve du Barça, mais préfère l'argent du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En fin de contrat, Ousmane Dembélé n'hésite pas entre le Barça et le PSG. Il préfère rester en Espagne, mais ira vers la meilleure offre, qui est parisienne.

Revenu enfin dans une forme intéressante, Ousmane Dembélé enchaine les matchs avec le FC Barcelone. Xavi l’en félicite à chaque moment, et demande même à ses joueurs de prendre exemple sur la motivation de l’international français. Malheureusement pour le Barça, c’est au moment où son contrat se termine que l’ancien rennais se montre sous son meilleur jour. Idéal pour négocier un nouveau contrat sur des bases élevées, permettant d’oublier les années précédentes où le champion du monde 2018 s’est montré totalement transparent. Le club catalan entend faire de gros efforts pour le conserver, mais la proposition financière fait surtout rigoler son agent Moussa Sissoko. En effet, les dirigeants barcelonais proposent un nouveau bail sur 5 ans, avec un salaire évolutif pouvant approcher au final les 10 millions d’euros par saison.

Le Barça doit doubler son offre pour repousser le PSG

Mais c’est très loin des exigences du clan Dembélé, qui réclame tout simplement le double. Et le PSG serait capable de s’approcher des 20 millions d’euros par saison pour l’ailier français, et possède un accord oral pour un tel contrat selon Foot Mercato. Toutefois, Ousmane Dembélé continue d’ouvrir la porte au FC Barcelone, car son désir est de rester au sein du club espagnol, où il estime pouvoir encore beaucoup apporter. Néanmoins, son agent ne le cache pas, son futur choix se fera en fonction des propositions financières, et si le Barça ne s’approche pas des 20 millions d’euros par an demandés, alors Ousmane Dembélé n’aura aucun scrupule à rejoindre le PSG, même si ce n’est pas son choix numéro 1 à l’heure actuelle.

Dembélé au sein de la République des joueurs

Le Paris SG se retrouve donc comme solution de repli grand luxe, avec la possibilité de faire venir un joueur qui plait beaucoup à la direction et à Leonardo, qui arrive gratuitement du FC Barcelone ce qui n’est pas pour déplaire aux dirigeants, même si son passage en Espagne aura tout de même été globalement décevant. Un choix dicté par des raisons financières, et qui laisse tout de même beaucoup de monde circonspect à Paris, sachant que l’attitude de Dembélé à Barcelone n’a pas toujours été irréprochable, et que le vestiaire parisien bourré de stars a déjà été souvent pointé du doigt pour son manque de discipline.