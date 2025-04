Le Barça imite le Real, les joueurs prennent le pouvoir

Dans : Liga.

Le Barça peut encore tout rafler en cette fin de saison. Les Catalans devront pour cela compter sur les services de leurs meilleurs joueurs, dont Lamine Yamal fait incontestablement partie.

Tout va bien au FC Barcelone en cette fin de saison. Le club catalan peut encore gagner la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des champions. Hansi Flick a totalement changé le visage des Blaugranas, revenus à un niveau impressionnant. Le Barça peut en plus de cela jouir de la présence de cracks dans son effectif. Lamine Yamal en fait partie, lui qui crève l'écran malgré ses 17 ans. Le natif d'Esplugues de Llobregat a tout pour devenir un futur grand de l'histoire du football. Et comme beaucoup d'entre eux, il a déjà un caractère bien trempé et une place qui lui permet d'avoir quelques privilèges.

Lamine Yamal a fait son choix

Selon les informations de Don Balon, Lamine Yamal n'est d'ailleurs pas un grand fan de Ferran Torres. Le jeune Catalan est rarement heureux quand son coéquipier joue en attaque. Pour Yamal, le Barça est tout simplement meilleur avec un Dani Olmo titulaire. Le joueur espagnol en a déjà informé son entraineur, Hansi Flick. Pour Yamal, Olmo possède l'avantage de pouvoir jouer faux 9, ce qui donne plus de poids aux joueurs de couloir. En cette fin de saison, et alors que Robert Lewandowski est blessé, le Barça pourrait écouter Lamine Yamal et donner moins de temps de jeu à Ferran Torres. Pourtant, l'ancien de Manchester City joue bien depuis quelques matchs. Il a d'ailleurs planté 17 buts en 40 matchs disputés cette saison avec les Catalans. Mais dans ce genre de clubs, ce sont bien souvent les joueurs au plus fort statut qui décident des rôles. Et Lamine Yamal a déjà les épaules bien larges pour dicter sa loi.