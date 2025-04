Le Maroc a tout tenté pour Lamine Yamal

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Originaire du Maroc par affiliation paternelle, Lamine Yamal était sélectionnable chez les Lions de l’Atlas. Après plusieurs tentatives de Walid Regragui, le prodige a finalement choisi de représenter l’Espagne, son pays de naissance.

Lamine Yamal est définitivement un joueur à part. Après avoir battu des records de précocité avec la Roja l’été dernier, le prodige du FC Barcelone a poursuivi sur sa lancée en réalisant une saison époustouflante. Auteur de 14 buts et 21 passes décisives depuis le début de la saison, le Catalan est déjà un prétendant au prochain Ballon d’Or, à seulement 17 ans. Le natif d’Esplugues de Llobregat fait le bonheur de tout un club et, surtout, de tout un pays. Une sélection espagnole qu’il aurait d’ailleurs pu ne jamais rejoindre. Avant d’accepter de représenter son pays de naissance, Lamine Yamal a longtemps été sollicité par le Maroc comme l'a raconté le sélectionneur Walid Regragui.

Lamine Yamal, l’Espagne plutôt que le Maroc

Par ses origines paternelles, Lamine Yamal aurait pu être sélectionné chez les Lions de l’Atlas. En tout cas, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a tout fait pour. « Nous avons parlé avec lui, sa famille et son avocat. Nous avons tout essayé en lui présentant le projet que nous avons au Maroc, la CAN 2025 dans notre pays, la Coupe du monde 2030, l’affection que le peuple peut lui donner… J’ai échangé directement avec Lamine et il a été honnête avec moi, ainsi qu’avec la Fédération marocaine. Deux ou trois jours après avoir parlé avec lui, il m’a appelé avec respect et il m’a dit : ‘Coach, merci pour l’amour, mais je vais choisir l’Espagne. Je me sens espagnol et je joue pour l’Espagne depuis mon enfance'. Il a été sincère avec moi. Lamine est une star générationnelle, ce qu’il fait à son âge est incroyable. Nous avons essayé de le faire jouer pour le Maroc, mais il a choisi l’Espagne et nous lui souhaitons bonne chance », a-t-il déclaré dans une interview accordée à El Chiringuito. Vu le niveau affiché par le prodige du FC Barcelone, les Marocains peuvent se mordre les doigts de ne pas voir Lamine Yamal porter leur maillot.