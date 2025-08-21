Le Barça fait une promesse folle à 200 ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Joan Laporta souhaite frapper fort lors du mercato estival de 2026. Avec sa réélection en ligne de mire, le président du FC Barcelone espère finaliser deux transferts colossaux pour un total de 200 millions d’euros.

Très calme cet été, le FC Barcelone sera beaucoup plus actif dans un an sur le marché des transferts. L’enjeu sera sportif pour le club catalan mais aussi politique pour Joan Laporta avec une nouvelle élection présidentielle de la part des Socios. Comme c’est l’habitude en Espagne, l’enjeu est de frapper fort avec de belles promesses pour obtenir les suffrages nécessaires et être réélu. Joan Laporta le sait mieux que personne et laisse filtrer l’idée que le mercato estival de 2026 sera spectaculaire en Catalogne.

Ce nouveau levier du Barça, personne ne l’a vu venir https://t.co/4FD1B0YCR9 — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2025

Avec le nouveau Camp Nou enfin terminé, le Barça aura les moyens de ses ambitions selon le site Fichajes, qui révèle les deux pistes prioritaires du champion d’Espagne : Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Alessandro Bastoni (Inter Milan). L’attaquant argentin et le défenseur central italien sont les deux pistes actuellement creusées par Joan Laporta, qui compte sur une vente importante de l’ordre de 70 à 80 millions d’euros (Raphinha?) l’été prochain pour financer une partie de cette double opération. Il faudra néanmoins rajouter au pot, car le total des transferts d’Alvarez et de Bastoni pourrait coûter 200 millions d’euros au FC Barcelone.

Julian Alvarez et Alessandro Bastoni au Barça en 2026 ?

Un montant colossal quand on connaît les difficultés financières d’un club qui a encore attendu le dernier moment pour enregistrer auprès de la Liga les contrats de ses deux seules recrues de l’été 2025, le gardien Joan Garcia et l’attaquant Marcus Rashford, prêté par Manchester United. Voilà en tout cas deux pistes qui vont faire rêver les supporters barcelonais, lesquels sont évidemment favorables dans leur immense majorité aux signatures de joueurs tels que Julian Alvarez et Alessandro Bastoni. Reste à voir s’il ne s’agit que de promesses électorales de la part de Joan Laporta ou si le président catalan sera réellement en mesure de mener à bien ces deux transferts spectaculaires.