Ce nouveau levier du Barça, personne ne l’a vu venir

Toujours incapable d’inscrire la totalité de ses joueurs auprès de la Liga, le FC Barcelone a enregistré une recette totalement inattendue. Le club catalan a vendu ses parts restantes sur les droits économiques du Portugais Francisco Trincão.

A la veille de sa reprise en championnat, le FC Barcelone reste incapable d’inscrire l’ensemble de son effectif auprès de la Liga. Le champion d’Espagne peine toujours à respecter les règles du fair-play financier local. Son président Joan Laporta a beau partager son optimisme. Il n’empêche que plusieurs joueurs importants ne figurent pas sur la liste de l’instance. C’est notamment le cas du gardien Joan Garcia dont la situation devrait être réglée dans les prochaines heures.

Merci Trincão

Avant le match à Osasuna samedi, le portier recruté cet été à l’Espanyol Barcelone va profiter de la longue absence de Marc-André ter Stegen. Indisponible pour au moins quatre mois après son opération au dos, l’Allemand verra une partie de son salaire profiter à la direction afin d’inscrire son successeur. En revanche, la situation est beaucoup plus incertaine en ce qui concerne Marcus Rashford. C’est pourquoi le Barça s’est empressé d’activer un levier totalement inattendu. Ce vendredi après-midi, le club catalan a vendu les 50% des droits économiques qu’il avait conservés pour Francisco Trincão.

L’ailier portugais n’avait pas marqué les esprits lors de son passage. Ses 3 buts et 2 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues en 2020-2021 n’avaient pas suffi pour donner satisfaction. Mais quelques années plus tard, le FC Barcelone récolte un versement de 11 millions d’euros pour la moitié de ses droits vendue au Sporting Portugal. Cette recette devrait aider le club à se rapprocher de son objectif au niveau du fair-play financier de la Liga. Et si le montant ne suffit pas, des dirigeants sont prêts à miser 7 millions d’euros de leur argent personnel.