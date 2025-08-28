Le Barça colle une humiliation XXL à Neymar

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Santos en décembre prochain, Neymar n’aurait pas dit non à un retour en Europe lors de ce mercato. L’ancienne star du PSG a notamment sondé le Barça pour un potentiel come-back.

Neymar de retour au FC Barcelone, l’international brésilien y a sérieusement pensé durant ce mercato estival. Associé à l’Olympique de Marseille début août, l’ancienne star du Paris Saint-Germain a surtout rêvé de faire son grand retour en Catalogne, huit ans après son départ. A en croire les informations du site Don Balon, le meneur de jeu brésilien de 33 ans a directement proposé ses services au champion d’Espagne en titre, au moment où Hansi Flick cherchait un renfort offensif pour compléter son effectif.

Marcus Rashford n’avait pas encore signé en provenance de Manchester United et Neymar pensait avoir une réelle carte à jouer dans l’optique de signer un nouveau contrat au Barça. Le joueur et son entourage étaient persuadés de pouvoir convaincre le pensionnaire du Camp Nou… leur désillusion a été totale. Et pour cause, Don Balon révèle que Hansi Flick s’est fermement opposé à une potentielle signature de Neymar au FC Barcelone durant le mercato estival. L’entraîneur allemand a insisté sur les problèmes physiques de la star brésilienne ainsi que l’instabilité que sa venue pourrait causer au vestiaire catalan.

Neymar s'offre du Barça, la réponse est terrible

Le Barça a notamment redouté la possible cohabitation entre Lamine Yamal et Neymar, avec le risque de voir l’international espagnol perdre en sérieux au côté du Brésilien, avec qui il est parti en vacances au mois de juillet. « Dans ce contexte, il est clair que Flick et toute la direction du Barça ont eu raison de refuser l’appel de Neymar, qui ne voulait pas être payé comme une star mais qui cherchait simplement à se racheter à Barcelone, chose qu’il n’a pas pu obtenir » ajoute le média. Plein de bonnes intentions, Neymar s’est donc fait recaler alors même qu’il ne réclamait pas un salaire délirant. Un refus qui sonne peut-être la fin des espoirs pour un retour en Europe de la star de Santos, qui espère disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao, chose loin d’être certaine pour le moment au vu de sa petite forme.