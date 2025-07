La rivalité de côté, le Barça aide le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant capable d’animer son couloir gauche, le FC Barcelone a envisagé la signature de Rodrygo. Le Real Madrid ne s’y serait probablement pas opposé. Mais la piste compliquée n’a finalement pas abouti.

Ce sera l’un des feuilletons à suivre d’ici la fin du mercato. En difficulté au Real Madrid, Rodrygo dispose d’un bon de sortie. On peut même dire que l’attaquant polyvalent n’est plus le bienvenu dans l’effectif de Xabi Alonso. Après sa récente nomination, le nouvel entraîneur des Merengue a rapidement annoncé la couleur au Brésilien. Une seule titularisation au Mondial des clubs, trois matchs passés intégralement sur le banc des remplaçants, dont le quart de finale contre le Paris Saint-Germain (0-4)… Le message est on ne peut plus clair.

Le Barça a pensé à Rodrygo

La Maison Blanche le considère comme un indésirable et compte sur sa vente pour faciliter la suite du recrutement. D’après les rumeurs qui circulent, plusieurs cadors européens sont intéressés, quitte à faire les affaires du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich sont cités, tout comme le FC Barcelone. Le média UOL Esporte a appris que les Blaugrana avaient manifesté leur intérêt à travers des intermédiaires. Aucune discussion n’a été lancée mais le Barça s’est dit prêt à passer aux choses sérieuses si Rodrygo décidait de quitter le Real Madrid.

💣 Bomba: Barcelona tem interesse em Rodrygo.https://t.co/iT5AvfDwlI (apuração com Thiago Arantes) — Eder Traskini (@EderTraskini) July 19, 2025

Sa décision n’est pas encore prise, l’international auriverde étant attaché à son club. Mais l’émergence de Gonzalo Garcia et l’arrivée de Franco Mastantuono le rapprochent inévitablement de la sortie. D’autant que la direction n’a pas aimé l’entendre réclamer un poste sur le couloir gauche. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone n’a pas attendu que le Madrilène se décide. Le club catalan a plutôt avancé sur une piste plus facile et surtout moins chère. Comme indiqué ce samedi, le champion d’Espagne va accueillir l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford en prêt avec option d’achat. De quoi mettre un terme à la rumeur Rodrygo.