La règle au Barça, plus tu es payé, moins tu joues

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone est loin de faire aussi peur que par le passé à l’approche du Clasico face au Real Madrid.

Messi, Suarez, Neymar, la fameuse MSN n’est plus là, et les dernières gloires du passé sont sur le déclin. Les nombreux achats effectués pour essayer de compenser les départs se sont soldés par des échecs, à l’image de Coutinho, Dembélé et Griezmann par exemple. Mais avec le départ de Lionel Messi, le Barça a au moins réussi à faire drastiquement baisser sa masse salariale. Capital pour un club qui est en grande difficulté financière, et a demandé à plusieurs de ses cadres comme Busquets, Piqué, Jordi Alba et Sergi Roberto, de faire des efforts en prolongeant leur contrat tout en lissant leur salaire. Résultat, le comptable souffle un peu même si le résultat reste toujours catastrophique sur le plan sportif. En effet, le média local fcbarcelonalatestnews s’est penché sur la masse salariale réactualisée du club catalan en cette dernière partie d’année 2021. Le résultat est assez effarant puisque, parmi les neuf plus gros salaires du club, quatre joueurs ne jouent quasiment jamais.

Des joueurs invendables pour le Barça

Si Frenkie De Jong est en tête des salaires avec ses 21 millions d’euros par an, le Néerlandais est au moins un joueur très utilisé par Ronald Koeman. Mais c’est ensuite la débandade chez les footballeurs qui dépassent les 10 millions d’euros de salaire. En effet, Sergio Aguero et ses quelques minutes de temps de jeu depuis sa signature est le 3e joueur le mieux payé, avec 15 ME par an, juste devant Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti et leur 13 ME annuels sans jouer ou presque. De quoi permettre de comprendre pourquoi des joueurs aussi peu utilisés et aussi bien payés ne veulent ou ne peuvent pas quitter le Barça à chaque marché des transferts. Une véritable plaie dans la comptabilité du FC Barcelone, surtout que les joueurs inutilisés, plus âgés ou souvent blessés, n’ont quasiment plus aucune valeur marchande.