La polémique de trop, Yamal inquiète Barcelone

Chouchou du vestiaire barcelonais il y a peu de temps, Lamine Yamal irrite en Catalogne, où son comportement passe de plus en plus mal.

Toujours en lice pour obtenir le Ballon d’Or, Lamine Yamal sort d’une saison époustouflante, que ce soit avec l’Espagne ou avec le FC Barcelone. Auteur de 18 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant catalan crève l’écran. Sur le plan sportif, son évolution est fulgurante et laisse clairement penser que Lamine Yamal sera l’un des meilleurs joueurs du monde dans les dix années à venir. En revanche, l’inquiétude grandit à Barcelone sur l’attitude du joueur et sur son comportement en dehors du rectangle vert.

Le site spécialisé Don Balon va plus loin, affirmant que le joueur agace de plus en plus dans le vestiaire barcelonais. Le club s’inquiète de la vie agitée de Lamine Yamal, dont les vacances ont fait le tour des réseaux sociaux, avec des soirées tardives et un rythme de moins en moins en adéquation avec celui d’un footballeur professionnel. Le média ajoute que « dans le vestiaire, Lamine Yamal a perdu l’affection » de ses coéquipiers, déçus de voir la starification à l’excès de la pépite espagnole. « Il a perdu les valeurs qui faisaient de lui le chouchou de l’équipe » ajoute Don Balon, qui précise par ailleurs que la direction du club et l’entraîneur Hansi Flick s’inquiètent du comportement de Lamine Yamal.

Lamine Yamal crispe le vestiaire du Barça

Une discussion est d’ailleurs prévue entre le coach allemand et sa star à la reprise de l’entraînement afin de faire un point sur son état d’esprit et son attitude. Le Barça espère que sur le terrain, Lamine Yamal restera le joueur brillant et insouciant qui fait aujourd’hui de lui le principal concurrent d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or, tandis que l’entourage du joueur est redouté par l’état-major barcelonais. En Espagne, le nom du prodige de 18 ans n’a en tout cas pas fini de faire les gros titres, lui qui est visé par une plainte pour atteinte à la dignité des personnes victimes de nanisme, le joueur ayant sollicité des nains à des fins récréatives à l'une de ses soirées d'anniversaire. Une soirée VIP où Lamine Yamal a été photographié en galante compagnie, entouré de 12 mannequins pour veiller à son bien être...