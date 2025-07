Lamine Yamal envoie un message menaçant au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera clairement l'équipe à abattre la saison prochaine en Ligue des champions. Le Barça a très envie de stopper la bonne série francilienne et ce n'est pas Lamine Yamal qui dira le contraire.

Le PSG a fait fort cette saison et compte bien repartir sur des bases similaires lors du prochain exercice. Le club de la capitale a de quoi faire peur même si certaines écuries se pensent capables de remporter la Ligue des champions. C'est notamment le cas du FC Barcelone. Les Catalans avaient été frustrés en demi-finales la saison passée par l'Inter. Ils veulent absolument rectifier le tir et le Paris Saint-Germain ne fait pas du tout peur à Lamine Yamal. Le pépite espagnole vient d'ailleurs d'envoyer un message clair aux champions d'Europe : il vient pour aller chercher leur titre rapidement.

Yamal a faim de trophées

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

Ces dernières heures, la star du Barça était présente sur le média officiel du club espagnol. Et pour lui, les pensionnaires du Camp Nou vont très rapidement remporter la Ligue des champions : « À 18 ans, je demande tout ce que j'avais à 16 et 17 ans, plus les titres qui me manquent toujours. Bien évidemment, la Coupe du monde et la Ligue des champions. C'est ce qui me manque. Mon état d'esprit me dit d'y aller et de gagner. Je ne pense pas au fait que j'ai encore de nombreuses années à jouer. Je veux gagner maintenant, et je vais tout donner pour y parvenir. Pour tous les Culers, nous serons là, nous allons nous battre. Nous allons, sans aucun doute, ramener la Ligue des champions à la maison, puis j'arrive pour la Coupe du monde ». Voilà qui est clair pour le joueur de 18 ans, qui ne devra néanmoins pas trop vite brûler les étapes. Les attentes sont fortes et parler trop vite peut parfois mettre trop de pression. En tout cas, Lamine Yamal a le mérite de dire ce qu'il pense, pour le plus grand bonheur des amoureux du Barça.