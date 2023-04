L’Espagne sous le choc, Benzema n’avait jamais frappé aussi fort

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Liga, le Real Madrid a étrillé Valladolid sur le score de 6 buts à 0. Un festival auquel a pris part Karim Benzema, auteur d'un triplé.

Le Real Madrid ne sera vraisemblablement pas champion d'Espagne cette saison. Le Barça compte 12 points d'avance après 27 journées disputées. Néanmoins, les Merengue peuvent encore espérer rafler la Coupe d'Espagne et la Ligue des champions. Pour cela, les champions d'Europe en titre auront besoin d'un grand Karim Benzema. Et ce dimanche, le désormais ex-international français a frappé fort en plantant un triplé.

Un triplé historique pour lui car il n'avait jamais inscrit trois buts aussi rapidement. Il ne lui a fallu en effet que 6 minutes et 30 secondes (29', 32', 36') pour le faire. Son dernier triplé (4', 36', 38') dans un championnat remontait à la saison 07/08 contre le FC Metz quand il évoluait encore à l'OL. En Ligue des champions, Benzema avait réalisé cet exploit la saison passée face à Chelsea (21', 24', 46') en Ligue des champions sur la pelouse de Stamford Bridge.

Benzema, c'est historique

Le message de Florentino Perez à Benzema :



« Karim, je suis sérieux… À ce niveau et avec les buts que tu as marqués, nous remonterons en coupe mercredi que nous pouvons le faire ».



(Defensa Central) pic.twitter.com/G1xjJoAd0i — BeFootball (@_BeFootball) April 3, 2023

Le triplé de Benzema contre Valladolid est aussi le troisième plus rapide dans l'histoire du Real Madrid. Le premier ayant été marqué en seulement 4 minutes en 1950 par Pahiño. Ce qui impressionne aussi à Madrid, comme le rappelle Marca, c'est que Karim Benzema est certain d'enchaîner 11 saisons en marquant 20 buts ou plus. C'est bien simple, jamais un joueur ne l'avait fait dans l'histoire du Real Madrid.

Alfredo Di Stefano et Raul l'ont fait à 10 reprises, Cristiano Ronaldo 9. De quoi faire le plein de confiance pour le Ballon d'Or 2022, qui n'avait plus inscrit le moindre but en Liga depuis le 15 février dernier. Ce mercredi, Benzema et ses partenaires auront un nouveau défi de taille. Ce sera en Coupe du Roi face au FC Barcelone au Camp Nou pour le compte des demi-finales retour. Lors de la rencontre aller, les Catalans s'étaient imposés 1 but à 0 dans la capitale espagnole.