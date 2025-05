Kylian Mbappé humilié par cette star de Canal+

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Kylian Mbappé ne finira pas sa première saison avec le Real Madrid bredouille. Le Français a décroché de manière officielle le soulier d’or ce dimanche. Une récompense qui ne sauve pas la saison collective du Real Madrid. Une récompense qui ne vaut pas grand-chose aux yeux des suiveurs.

« Gyökeres sera content d’apprendre qu’il met des demi-buts là où les autres inscrivent des buts entiers. » Les bases sont posées. Bertrand Latour est revenu dans le Canal Football club sur le soulier d’or acquis par Kylian Mbappé ce week-end. Le champion du monde 2018 a inscrit un doublé ce samedi face à la Real Sociedad lors de l’ultime journée de Liga lors de la victoire 2-0 du Real Madrid. Une récompense individuelle validée ce dimanche après la victoire du Sporting en Coupe du Portugal face au Benfica. Viktor Gyökeres termine donc à la deuxième place. Mais ce trophée sauve-t-il la saison de Mbappé ? Pas selon Bertrand Latour.

Mbappé sauve sa saison

La saison de Kylian Mbappé est-elle réussie grâce au Soulier d'Or ?



Le CFC tente de répondre à la question ! pic.twitter.com/zFyRU4H7V6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 25, 2025

Le journaliste Canal + pense que le soulier d’or ne sauve pas la saison de l’ancien joueur du PSG. Et même que l’ensemble des suiveurs avaient « oublié ce trophée. Vous pensez qu’en début de saison, si vous pouviez rencontrer Kylian Mbappé, et vous lui demandez : « Kylian, tu ne vas gagner ni la Liga ni la Ligue des champions, mais tu vas être soulier d’or, est-ce que ça te va ? » Moi, je pense qu’il aurait répondu qu’il veut gagner la Liga ou la Ligue des champions, » détaille-t-il. Le Real Madrid pourra cependant tenter de sauver sa saison avec la Coupe du monde des clubs cet été. Kylian Mbappé sera l’un des éléments importants du collectif madrilène et va tenter de s’offrir un nouveau titre, collectif cette fois-ci.