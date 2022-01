Karim Benzema veut se faire le PSG !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid et le PSG s'affronteront lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi effrayer Karim Benzema.

Le hasard, mais aussi un énorme bug de l’UEFA, a mis le Paris Saint-Germain sur la route du Real Madrid en Ligue des champions, alors que dans un premier temps Karim Benzema et ses coéquipiers devaient affronter Benfica, tandis que le PSG avait Manchester United sur sa route. A un mois du premier des deux matchs entre les deux géants européens, KB9 évoque dans L’Equipe ces chocs de C1, mais compte tenu de son expérience au plus haut niveau continental avec les Merengue l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avoue ne pas réellement suer à grosses gouttes avant de croiser Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Pour l’attaquant de Madrid et des Bleus, il n’y a aucune raison pour les joueurs de la Maison Blanche d’être impressionnés, et de toute façon pour espère gagner la Ligue des champions il faut passer par ce genre de choc. Karim Benzema ne fait pas le malin, mais il remet les choses en place.

Benzema veut gagner au Parc des Princes avec Madrid

Le Real Madrid ne viendra pas la fleur au fusil au Parc des Princes lors du match aller, mais avec la volonté affirmée de déjà prendre une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale de la C1. « Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris mais il n'y a pas de peur. C'est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout. Avec le Real Madrid, je suis revenu plein de fois, ce n'est pas nouveau. Et mes supporters en France me regardent tous les week-ends. Je n'ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner », prévient Karim Benzema, déterminé à briller sous le maillot du Real Madrid en France.