Karim Benzema, son régime alimentaire miracle dévoilé

Par Claude Dautel

Du haut de ses 35 ans, et même s'il a connu quelques soucis cette saison, Karim Benzema affiche une forme physique qui en épate plus d'un. Pas de miracle, l'attaquant français du Real Madrid se donne toutes les chances afin d'être au top lorsqu'il joue. Et son Ballon d'Or prouve que ça marche.

Presque 14 ans après avoir signé au Real Madrid en provenance de l’Olympique Lyonnais, nul ne peut remettre en doute le professionnalisme et le sérieux de Karim Benzema dans son travail. Et même si la communication du Nueve donne lieu à des polémiques, parfois justifiées, il est clair que KB9 n’a jamais eu le comportement d’un Neymar ou d’un Delé Alli. Le football est son métier et le Ballon d’Or 2022 le fait sans céder à la tentation extérieure. Et c’est grâce à cela qu’il a été désigné l’an passer meilleur joueur du monde. Même si depuis quelques mois Karim Benzema a des soucis musculaires, ce qui lui a valu de rater le Mondial avec l’équipe de France, ses performances en Ligue des champions parlent pour lui. Et à en croire Cristina Tubilla Guerrero, journaliste pour Diariogol, tout cela doit beaucoup à une énorme hygiène de vie, tandis que son coach personnel a lui aussi une opinion sur ce sujet.

Karim Benzema prend soin de son corps comme personne

Préparateur physique personnel de Karim Benzema, Javier Atalaya, confie en effet à El Mundo que ce dernier « peut jouer jusqu’à ses 40 ans, et il est dans le meilleur moment de sa vie sur le plan physique », expliquant que depuis 2019, KB9 a changé ses routines à l’entraînement et son régime. Et là encore, l’attaquant du Real Madrid a fait le choix de s’adjoindre les services d’un nutritionniste personnel, et des menus ont été établis avec le chef Alberto Mastromatteo. « Ce régime digne des astronautes consiste en cinq repas par jour, riches en glucides et en protéines, en évitant les sucres et l'alcool. Certains des aliments habituels sont le poisson et les légumes bouillis, les micro-algues riches en minéraux et en vitamines. L'huile de coco, très riche en acides gras, est également couramment utilisée », explique Cristina Tubilla Guerrero. Ajoutez à cela l'utilisation de matériel d'électrostimulation de pointe utilisé quotidiennement, tout cela en plus des entraînements sous les ordres de Carlo Ancelotti et vous avez le secret de la forme de Karim Benzema. Pour avoir son talent, c'est autre chose.