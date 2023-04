Karim Benzema niveau Ballon d’Or, l’incroyable message

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a frappé un énorme coup en s'imposant 4-0 sur le terrain du FC Barcelone. Un Karim Benzema déchainé a montré qu'il était très loin d'être cramé !

Malmené lors du match aller et battu 0-1 à Santiago Bernabeu peu de temps après avoir quasiment laissé filer le titre en Liga, le Real Madrid était dos au mur avant cette demi-finale retour de la Coupe du Roi. La réponse de la formation de Carlo Ancelotti a été dantesque. Si le match aurait pu tourner dans les deux sens en première période, l’attaque madrilène était en feu et a fait exploser la défense barcelonais. Au final, une victoire 4-0, un triplé de Karim Benzema, une qualification pour la finale face à Osasuna et le plein de confiance avant le quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea.

Benzema digne de Ferenc Puskas

L’opération parfaite pour une formation qui vient de voir Karim Benzema marquer six buts en deux matchs. Une forme digne du Ballon d’Or en titre qu’il est, souligne la presse espagnole dans la foulée de ce succès retentissant et qui met un point final à l’espoir du Barça d’effectuer un doublé avec la Liga. « Benzema chef d’orchestre du Real, il a fait danser la défense du Barça », souligne ainsi Marca, pour qui la nuit au Camp Nou marquera l’histoire du Clasico et représente un véritable « affront » pour Xavi et les Catalans.

Difficile de le contester, le FC Barcelone est tombé de très haut, dans un échec qui fera au moins autant de bruit que l’élimination en Ligue des Champions. Si Vinicius a fait les misères aux défenseurs et notamment à Ronald Araujo, Karim Benzema a une nouvelle fois marqué l’histoire, étant le première madrilène depuis l’illustre Ferenc Puskas à inscrire un triplé au Camp Nou. La presse espagnole souligne que le Real Madrid peut compter sur son attaquant français quand il a le plus besoin, c’est à dire au printemps quand les matchs valent de l’or. De quoi faire trembler un Chelsea en pleine tempête, et qui va devoir se méfier d’un KB9 qui n’a pas dit son dernier mot, et peut rêver d’un incroyable doublé en Ligue des Champions désormais.

Karim Benzema est le Ballon d'Or, Vinicius le rappelle

La motivation est là, et Karim Benzema n’a pas tardé à le faire savoir sur Instagram, postant un message pour faire comprendre que le Camp Nou était blanc ce mercredi soir. Ce à quoi Vinicius Junior a simplement répondu « Ballon d’Or ». Comme pour rappeler qui était le tenant du titre, et souligner que le Français avait toujours le niveau des meilleurs au monde à l’heure actuelle.