Ballon d’Or : Benzema et personne d’autre, Madrid met la pression

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Avec deux buts et autant de passes décisives, Karim Benzema a été l’un des grands artisans de la victoire du Real Madrid contre Majorque (6-1) mercredi. Sa performance confirme son excellent début de saison, et son statut de prétendant au Ballon d’Or souligné par la presse madrilène.

La Liga s’est trouvée un nouveau roi. Après le départ de l’ancien Barcelonais Lionel Messi au Paris Saint-Germain, rien ni personne ne peut empêcher Karim Benzema de récupérer le trône. Et surtout pas Majorque, qui a vu l’attaquant du Real Madrid porter ses statistiques à huit buts et sept passes décisives en Liga. Des chiffres impressionnants après seulement six journées de championnat. Du coup, la presse madrilène a entamé la campagne du Français pour le titre du Ballon d’Or.

« Si le Ballon d'Or est une récompense sérieuse, il doit revenir à Benzema, a prévenu le journaliste de Marca Juan Ignacio Garcia-Ochoa. Ses huit buts lors des six premières journées de Liga ne doivent pas cacher une chose : il continue à jouer au football comme les anges. Plus encore, j'oserais dire qu'en ce moment, personne ne joue mieux au ballon que lui. Il fait tout bien, il fait tout de belle manière et avec efficacité. C'est l'excellence du football. »

« Les froides statistiques » de Lewandowski

Chez le quotidien As, on ne voit qu’un seul potentiel concurrent. Mais pour Tomas Roncero, le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski, lui, n’est pas un véritable artiste. « Karim a le niveau d'un digne Ballon d'Or. Je ne vois que Lewandowski pour vraiment le concurrencer. Ce serait un acte de justice poétique. Récompensons l'art au détriment des froides statistiques, a réclamé le spécialiste espagnol. Il totalise 8 buts et 7 passes décisives, des chiffres à la Messi et Cristiano Ronaldo à leur belle époque. Ce Benzema mérite tout. » Sans titre majeur, l’ancien Lyonnais part tout de même avec un handicap dans la course au Ballon d’Or.