Karim Benzema, le Ballon d’Or 2022 est pour lui

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’un fracassant triplé contre le PSG en Ligue des Champions, Karim Benzema a encore été décisif lors de la victoire du Real à Majorque.

Après son triplé contre le Paris Saint-Germain, Karim Benzema a inscrit deux buts pour le Real Madrid sur la pelouse de Majorque lundi soir. Plus que jamais, l’attaquant français de 36 ans est le fer de lance du Real Madrid, en course pour remporter la Liga avec à ce jour 10 points d’avance sur le FC Séville. Au-delà de ses buts, toujours plus nombreux au fil des mois et des années, Karim Benzema s’est imposé comme un véritable leader au Real Madrid. Le buteur formé à l’Olympique Lyonnais est devenu si complet qu’il est dorénavant le meilleur attaquant du monde selon Bernard Lacombe, ancien conseiller de Jean-Michel Aulas dans la capitale des Gaules et qui connait très bien Karim Benzema. Dans une interview accordée à Marca, l’ancien bras droit de « JMA » estime qu’en 2022, le Ballon d’Or ne pourra pas échapper au n°9 du Real Madrid.

Bernard Lacombe couvre Karim Benzema de louanges

« Un de ses entraîneurs m’appellent pour me dire 'Vous devez venir voir ce garçon'. J'y suis allé pour regarder le match et je lui ai dit : 'ne me dis pas, c'est ce garçon, comment s'appelle-t-il ?'. 'C'est Karim Benzema et je n'ai jamais rien vu de tel', m'a-t-il répondu. La vérité, c'est que je m'en souviens comme si c'était hier, les contrôles qu'il a effectués, ses déplacements, ses mouvements dans la zone. Je l'ai toujours pensé, mais maintenant je peux dire qu'il est le meilleur attaquant de l'histoire du football français et pour moi le meilleur attaquant en Europe en ce moment. J'espère qu'il obtiendra enfin le Ballon d'Or car il le mérite. Je suis très heureux pour lui, je me reconnais un peu en lui parce que j'étais aussi un joueur qui aimait jouer pour les autres et faire des passes pour les buts comme lui » a lancé Bernard Lacombe, totalement sous le charme de Karim Benzema, qu’il connait depuis l’adolescence et qu’il a vu devenir au fil des années le meilleur attaquant européen, au top avec le Real Madrid. Et qui postulera sans aucun doute au prochain Ballon d’Or.