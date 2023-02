Karim Benzema fonce au Maroc

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema va beaucoup mieux et le Real Madrid n'a pas laissé passer sa chance en lui demandant de faire le court voyage jusqu'au Maroc.

Hors du groupe pour le Mondial des Clubs, Karim Benzema avait néanmoins été subtilement inscrit dans la liste demandée par la FIFA des joueurs pouvant être appelés pour la suite de la compétition. Après la victoire 4-1 face aux Egyptiens d’Al-Ahly, le Real Madrid a donc gagné le droit de jouer la finale du « Mondialito » contre Al-Hilal ce samedi. Un délai de quelques jours de gagnés et qui va permettre à l’attaquant français d’avoir un espoir de disputer cette rencontre. En effet, la presse espagnole annonce que KB9 rejoint ce jeudi son équipe au Maroc pour préparer la finale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Sa blessure liée à un problème aux quadriceps semble suffisamment résolue pour permettre de postuler à une place en finale. A noter qu’Eder Militao a pris le même avion que Benzema pour rejoindre ses coéquipiers, et ainsi renforcer l’équipe de Carlo Ancelotti qui ne peut pas se permettre de perdre un titre alors que la Liga s’éloigne à chaque journée. En revanche, Thibaut Courtois est resté dans la capitale espagnole, jugé insuffisamment remis par le staff merengue. « Ils ne sont pas complètement remis. Karim va plutôt bien et Milita a plus de doutes. Ils s'entraîneront vendredi avant le match et nous prendrons des décisions », a fait savoir l’entraient italien.