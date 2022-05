Karim Benzema, cette fois le Ballon d’Or lui est promis !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Homme fort du Real Madrid contre le PSG et Chelsea, Karim Benzema a encore été décisif face à Manchester City en demi-finale retour.

Moins en vue que lors du match aller, Karim Benzema a toutefois été précieux pour le Real Madrid contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Passeur décisif sur le premier but de Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid a inscrit le penalty de la qualification dans la prolongation en prenant Ederson à contrepied. Une fois de plus, Karim Benzema a prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la planète et sans doute le meilleur sur la saison en cours. Le Ballon d’Or, qui sera remis après la saison sportive 2021-2022, ne semble plus pouvoir lui échapper. C’est tout du moins l’avis de Claudio Marchisio, consultant pour Prime Video en Italie et qui a débriefé la victoire du Real Madrid contre Manchester City en dressant des louanges à l’attaquant français de 34 ans.

Benzema certain de remporter le Ballon d'Or ?

« Karim Benzema futur Ballon d’Or ? Il n’y a même plus de débat selon moi » a clarifié Claudio Marchisio, pour qui l’identité du futur Ballon d’Or ne fait aucun doute. « Mercredi soir, c’était un match plus compliqué mais encore une fois, il a beaucoup couru, il a beaucoup donné et il a parfaitement tiré le penalty décisif en prolongation » a souligné l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et de la sélection italienne. Sur l’antenne de RMC, le consultant Kevin Diaz a abondé dans le sens de Claudio Marchisio. Dans l’After Foot, il a clamé son amour pour Karim Benzema en expliquant que désormais, quoi qu’il arrive dans cette fin de saison, le numéro neuf du Real Madrid devait être le Ballon d’Or 2022. « Karim Benzema doit avoir le Ballon d’Or même si Sadio Mané a fait une saison excellente en gagnant la CAN. La Ligue des Nations peut compter pour Benzema. Ce qu’il fait en club en étant champion d’Espagne c’est exceptionnel. Je ne pense pas que la finale de la Ligue des Champions soit déterminante, ce qu’il a fait est monstrueux quoi qu’il se passe maintenant » a commenté Kevin Diaz, pour qui il n’y a pas non plus de débat. Plus que jamais, Karim Benzema court vers son premier Ballon d’Or…