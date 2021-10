Karim Benzema Ballon d'Or, merci Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Atout offensif n°1 du Real Madrid et joueur clé de la France lors de la Ligue des Nations, Karim Benzema aspire à remporter le Ballon d’Or 2021.

C’est l’année ou jamais pour Karim Benzema, en concurrence avec Robert Lewandowski, Lionel Messi ou encore Jorginho pour décrocher cette année la récompense individuelle ultime. Homme fort du Real Madrid, l’attaquant formé à l’OL est revenu en Equipe de France durant l’année et a brillé avec quatre buts à l’Euro et une Ligue des Nations XXL, où il a marqué deux buts somptueux dans le Final 4 contre la Belgique et l’Espagne. De toute évidence, Karim Benzema est un candidat très sérieux au Ballon d’Or. Il faut dire que pour atteindre ce niveau colossal, l’ancien Lyonnais n’a pas chômé. Partenaire de « KB9 » à l’OL, Eric Abidal a livré une anecdote croustillante sur le jeune Karim Benzema, alors joueur de Lyon. L’ex-défenseur de l’Equipe de France et du Barça raconte que dès son plus jeune âge, à l’instar d’un Cristiano Ronaldo, Karim Benzema n’a rien laissé au hasard en travaillant trois fois plus que les autres joueurs de sa génération. Un travail qui paie aujourd’hui…

« Karim Benzema était déjà un joueur qui avait énormément de talent avec les autres joueurs de sa génération, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Jérémy Ménez. A 16 ans, il avait déjà cette mentalité de gros travailleurs. Les autres jeunes étaient déjà à la douche après l’entraînement mais lui il travaillait encore à la salle. Il aime le football, il a regardé énormément de vidéos de son idole Ronaldo le Brésilien, il regardait les actions de ce joueur en boucle pour s’en inspirer et s’améliorer. C’est une fierté de voir un jeune talentueux faire une carrière extraordinaire comme la sienne. C’est un exemple pour le futur et pour tous les joueurs » a raconté Eric Abidal sur le plateau de Canal +. Une belle anecdote qui prouve que le travail paie alors que de nombreux observateurs ont souvent expliqué que Samir Nasri et Hatem Ben Arfa étaient plus doués que Karim Benzema. Finalement, c’est bien le buteur du Real Madrid qui a fait la plus belle carrière. Et l'exemple de Cristiano Ronaldo qu'il a eu sous les yeux pendant des années lui permet aujourd'hui, d'être encore plus fort que jamais.