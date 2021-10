Karim Benzema Ballon d'Or 2021, la pression est énorme !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Buteur contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions mardi soir, Karim Benzema continue d’affoler les compteurs avec le Real Madrid.

L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais marche sur l’eau avec le club merengue ainsi qu’avec l’Equipe de France et n’a qu’un objectif en tête en cette fin de saison, le Ballon d’Or. Ces derniers jours, le Real Madrid a officiellement démarré sa campagne pour tenter de faire gagner son avant-centre et dans la presse française, la propagande continue sa marche en avant. Cela ne manquera pas de faire plaisir à Karim Benzema, qui a évoqué cet objectif du Ballon d’Or au micro de BeInSports après la large victoire du Real Madrid en Ukraine (5-0) lors de la troisième journée de la Ligue des Champions.

« Le Ballon d'Or, c'est surtout une source de motivation, toujours avec le collectif derrière. Tous les joueurs doivent l'avoir dans un coin de la tête, ça pousse à faire de belles choses comme ce soir. Ça fait du bien de marquer, de me rapprocher des grands joueurs. Le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir » a avoué Karim Benzema, qui ne cache pas que le Ballon d’Or devient au fil des semaines une source de motivation pour lui, alors que le buteur de l’Equipe de France sera en concurrence avec Lionel Messi et Robert Lewandowski pour décrocher ce titre individuel suprême.

Benzema la « lumière qui guide le Real » selon AS

En mode propagande pour Karim Benzema, la presse madrilène a de nouveau été très élogieuse envers le buteur du Real Madrid après le succès des Merengue en Ukraine. Le journal AS explique par exemple que Karim Benzema est « la lumière qui guide le Real Madrid 365 jours par an » et que le Ballon d’Or se « rapproche pour lui ». Des mots forts de la part d’une presse particulièrement exigeante, mais totalement convaincu par Karim Benzema et par le fait qu’il mérite le Ballon d’Or.

Jean-Michel Aulas en campagne pour Benzema

Ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui va dire le contraire. Le président de l’Olympique Lyonnais, qui a vécu les premiers pas en professionnel de Karim Benzema au plus près, s’est également mis en campagne pour faire gagner son poulain. Dans un entretien accordé à OL TV en ce début de semaine, le patron des Gones a vanté les mérites de Karim Benzema, faisant de lui un candidat crédible au Ballon d’Or. Et même un favori car pour Jean-Michel Aulas, il n’y a aucun débat sur le fait que « KB9 » mérite cette récompense malgré la concurrence démentielle de Robert Lewandowski, Lionel Messi voire Jorginho, qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et l’Euro avec l’Italie.

🎙 Invité de @barthruzza dans #OLNS ce mardi soir, le Président @JM_Aulas s'est exprimé sur les performances de Karim @Benzema, et a insisté sur ses chances de remporter le Ballon d'Or !



📺📱 Retrouvez l'intégralité de #OLNS avec @JM_Aulas sur #OLPLAY 👉 https://t.co/hUr9178enw pic.twitter.com/DbUX4lt9BF — Olympique Lyonnais (@OL) October 19, 2021

« Je pense que Karim est dans une phase où il peut légitimer une victoire au Ballon d'or. D'une part il a su pendant des années rester constant dans sa performance. Il est aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde. Les dirigeants de ce plus grand club du monde disent eux-mêmes que c'est leur meilleur joueur. C'est l'attaquant qui correspond le plus à ces critères » affirme Jean-Michel Aulas avant de conclure. « Et puis, parce que c'est important pour être Ballon d'or, aujourd'hui, il joue en sélection nationale, et de telle manière, qu'il est très légitime. Quand vous êtes et en club et sur le plan de votre équipe nationale au plus haut niveau, rien ne peut s'opposer ». Réponse pour Karim Benzema dans moins de deux mois avec la cérémonie de remise du Ballon d’Or. Une cérémonie qui sera particulièrement suivie en France avec l’espoir de voir Karim Benzema sacré…