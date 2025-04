Le Real éliminé, Simeone et l’Atlético jubilent

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Pas de larmes au sein de l'autre club de Madrid quand le Real a pris la porte face à Arsenal cette semaine. Bien au contraire.

Grosse surprise en cette fin de saison européenne avec l’absence du Real Madrid des demi-finales de la Ligue des Champions. Sur les deux matchs, les Madrilène ont pris l’eau contre Arsenal, s’inclinant finalement 5-1 sur les 180 minutes. De quoi provoquer un sacré remue-ménage au sein de la Maison Blanche, qui va devoir travailler sur la solidité de son équipe pour la saison prochaine. Et espérer plus de ses joueurs offensifs qui devaient porter l’équipe.

Diego Simeone, sa petite vengeance

En revanche, cette information ne fera pas pleurer chez le voisin madrilène. L’Atlético a été sorti aux tirs au but par le Real cette saison, et cette défaite est très difficile à digérer pour les Colchoneros. A tel point que, selon Don Balon, pendant toute la journée de jeudi, Diego Simeone et son staff avaient le sourire de voir le Real Madrid avoir mordu la poussière la veille en Ligue des Champions.

La vengeance est un plat qui se mange froid et l’entraîneur argentin, toujours aussi sanguin, s’était pris la tête avec Brahim Diaz notamment lors d’une fin de match musclée, le milieu du Real demandant à Simeone de la mettre en veilleuse après l’élimination de son équipe. Voir le Real être éliminé est donc une petite satisfaction pour l’Atlético, même si cela ne remplace pas un match gagné; Mais la rivalité entre les deux clubs est tellement forte, que de nombreux supporters de l’Atlético n’ont probablement pas pleuré en voyant la formation de Kylian Mbappé se faire sortir par Arsenal cette semaine.