Incroyable, le Real paye très cher pour Alexander-Arnold

Vilipendé par les supporters de Liverpool pour son départ en fin de saison contre zéro euro, Trent Alexander-Arnold a signé ce vendredi midi au Real Madrid.

Mais à la surprise générale, le Real Madrid a payé très cher pour avoir ses services. En effet, la fin de contrat de l’arrière droit anglais était, comme tous les contrats, au 30 juin 2025. Mais pour bénéficier de son arrivée dès la Coupe du monde des clubs, le club merengue a du négocier avec les dirigeants des Reds. Ces derniers ont profité de l’impatience des Merengue pour réaliser une très bonne opération. En effet, selon Ben Jacobs, journaliste pour GiveMeSport, Liverpool va récupérer 10 millions d’euros pour lâcher son joueur avec un mois d’avance, alors qu’il allait être libre et disponible pour zéro euro au 30 juin.

🚨 BREAKING: #LFC will receive €10m upfront from Real to sign Trent Alexander-Arnold for the CWC. Worth closer to £10m due to saved June wages. Negotiations led by Michael Edwards and Richard Hughes with a breakthrough on Sunday after the title lift.https://t.co/RNbs2mpSpf