Gros clash au Real Madrid, Mbappé s’est battu avec lui

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'ambiance est délétère au Real Madrid en cette fin de saison compliquée, avec un Kylian Mbappé qui a un joueur du vestiaire dans le viseur. Et ce n'est pas Vinicius Junior.

La fin de saison est assez terrible au Real Madrid, habitué à monter en puissance et jouer jusqu’au bout pour les titres. Les trophées se sont envolés et la finale de la Ligue des Champions va se jouer sans lui, tandis que le FC Barcelone se dirige vers le titre en Liga. Il n’y a pour le moment qu’un seul joueur qui arrive vraiment à tirer son équipe vers le haut, il s’agit de Kylian Mbappé. Encore buteur ce mercredi soir contre Majorque pour éviter un résultat embarrassant pour les Merengue en championnat, l’attaquant français a rencontré certains problèmes dans le vestiaire. Son manque de complicité avec Vinicius Junior a souvent été pointé du doigt, mais selon Don Balon, c’est un autre joueur qu’il ne supporte plus.

Bellingham et Mbappé n'en peuvent plus de Rudiger

Il s’agit d’Antonio Rudiger, dont l’attitude sur le terrain est exécrable selon le média espagnol. A l’entraînement notamment, le défenseur central allemand s’amuse à jouer très musclé avec ses coéquipiers, et en rajoute ensuite verbalement. A tel point que Don Balon affirme que l’ancien de Chelsea en est déjà venu aux mains avec Kylian Mbappé lors d’une séance qui a mal tourné. Depuis, les deux hommes ne se parlent plus du tout, ce qui est une solution plutôt radicale pour éviter que cela ne s’envenime. C’est aussi le cas avec Jude Bellingham, qui s’es déjà chauffé avec Rudiger lors d’une séance, et n’apprécie guère son attitude toujours provocante. Pas l’idéal pour voir toute l’équipe tirer dans le même sens.

Un échec aussi pour Carlo Ancelotti, qui avait jusqu’à présent toujours su fédérer son vestiaire avec sa placidité hors du commun et sa façon de gérer les troupes. Blessé et suspendu, l’Allemand ne sera peut-être pas conservé cet été, alors que la défense madrilène a pris l’eau beaucoup trop souvent cette saison, même si sur le terrain, Rudiger n’a clairement pas été le plus mauvais.